Samsung Galaxy S23 FE 5G: Prezzu, Specifiche è Data di Liberazione filtrati

Samsung hà da liberà u Galaxy S23 FE 5G cum'è una alternativa economica à a so serie Galaxy S23. Mentre a data di lanciamentu ufficiale ùn hè ancu stata cunfirmata, u telefuninu hè statu maculatu in siti di certificazione, chì suggerenu chì a liberazione hè imminente. L'ultima filtrazione revela i prezzi è l'opzioni di almacenamento di u Galaxy S23 FE 5G.

Sicondu u tipster Abhishek Yadav, u Galaxy S23 FE 5G serà prezzu à Rs. 54,999 per a variante di almacenamiento 128GB è Rs. 59,999 per u mudellu di almacenamiento 256GB in India. Questu pone u Galaxy S23 FE 5G cum'è una opzione più assequible paragunatu à u Galaxy S23 regular, chì principia da Rs. 74,999.

Si dice chì u Galaxy S23 FE 5G presenta un display AMOLED dinamico di 6.4 pollici cù una freccia di rinfrescante di 120 Hz. Hè previstu di eseguisce in Android 13 è riceve quattru anni d'aghjurnamenti di u SO è cinque anni di patch di sicurezza. U dispusitivu pò esse alimentatu da un SoC Exynos 2200, ancu s'ellu si dice chì a variante di i Stati Uniti vene cù u Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

In quantu à e capacità di a camera, u Galaxy S23 FE 5G hè speculatu cù una configurazione di camera tripla posteriore cù una camera primaria di 50 megapixel, una camera secundaria di 8 megapixel, è una camera telephoto 12 megapixel. Per i selfie, pò avè una camera frontale di 10 megapixel. Si dice chì a capacità di a bateria hè di 4,500 mAh è u dispusitivu hè previstu di supportà a carica cablata à 25W è a carica wireless.

U Galaxy S23 FE 5G hà u scopu di furnisce à l'utilizatori una opzione più assequible mentre offre ancu caratteristiche chjave è specificazioni truvate in a serie Galaxy S23. Cù i so prezzi competitivi è e specificazioni impressiunanti, hè prubabile di attruverà i cunsumatori chì cercanu un smartphone d'alta qualità à un costu più bassu.

