Samsung Galaxy A25 5G si rumoreghja per lancià prestu: ciò chì aspetta

U successore di u Samsung Galaxy A24 pò esse ghjuntu prestu, secondu i rumuri. U prossimu dispositivu, chì si dice chì si chjama u Samsung Galaxy A25 5G, hè avà statu listatu nantu à u situ web di benchmarking Geekbench, chì ci dà alcune insights in e so specificazioni.

Basatu nantu à a lista, u Samsung Galaxy A25 5G hè previstu di presentà un SoC Exynos 1280 octa-core accoppiatu cù finu à 8GB di RAM. U telefunu hè ancu rumore chì vene cun una configurazione di camera tripla posteriore è una tacca di goccia d'acqua nantu à u display.

U listinu Geekbench revela chì a presunta Galaxy A25 5G hà u numeru di mudellu SM-A256B è puderia vene cun 8GB di RAM. Hè previstu di eseguisce nantu à l'Android 14-based One UI 6.0 out-of-the-box. U listinu suggerisce ancu chì u dispusitivu avarà un totale di sei nuclei clock à 2.00GHz è dui nuclei à 2.40GHz, chì si crede esse parti di l'Exynos 1280 SoC.

Nantu à u situ web di benchmarking Geekbench, u Samsung Galaxy A25 5G hà dettu chì hà puntuatu 973 punti in a prova single-core è 2,106 in a prova multi-core. Sfurtunatamente, a lista ùn furnisce micca più dettagli nantu à u dispusitivu.

In quantu à u disignu, i resi filtrati di u Samsung Galaxy A25 5G suggerenu una variante di culore neru. U smartphone pare avè una somiglianza cù u Galaxy S23 5G, cù una configurazione di camera posteriore tripla verticale allughjata in trè slots circulari separati situati in l'angulu superiore manca di u pannellu posteriore. A fronte di u dispusitivu hè prevista per mostrà una tacca di goccia d'acqua.

I resi filtrati indicanu ancu chì u Samsung Galaxy A25 5G avarà u so buttone di putenza è u so basculante di volume à u latu drittu, mentre chì u latu manca prubabilmente tene u slot per a carta SIM. À u fondu, u telefunu hè presentatu cù un portu USB Type-C è un jack per cuffie 3.5mm. Inoltre, u telefuninu puderia offre un sensor di impronte digitali montatu lateralmente.

In generale, u Samsung Galaxy A25 5G pare esse un aghjuntu eccitante à a linea di smartphones di Samsung. As di avà, ùn ci hè micca cunferma ufficiali da Samsung riguardu à a data di lanciamentu o l 'specificazioni cumpleta di u dispusitivu. Tuttavia, basatu annantu à l'infurmazioni filtrate, u Samsung Galaxy A25 5G pare esse un smartphone promettente di media gamma cù caratteristiche impressiunanti.

Fonti: Geekbench, MySmartPrice