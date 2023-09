Jagex elimina e funzioni Pay-to-Win da RuneScape's Hero Pass

U sviluppatore di RuneScape, Jagex, hà rispostu à a reazione da a cumunità di u ghjocu è hà eliminatu i cumpunenti cuntruversi di pagamentu per vincere da u so Passu Hero appena lanciatu. U Passu di l'Eroi, cummercializatu cum'è un "sistema di ricumpensa sempre attivu", hà ricevutu un feedback assai negativu da i ghjucatori, in particulare in quantu à a capacità di cumprà Emblemi di Underworld è livelli in u pass. Inoltre, i cambiamenti à i buffs di cuntenutu è u sistema Daily Challenge anu causatu ancu discontenti trà a basa di i ghjucatori.

Jagex hà inizialmente publicatu una aghjurnazione in risposta à i feedback di i ghjucatori, ma hà ricunnisciutu rapidamente u so sbagliu in un'altra aghjurnazione, dicendu: "Avemu sbagliatu". U sviluppatore ricunnosce chì u lanciu di l'Hero Pass hà alienatu è frustratu parechji ghjucatori è si scusa per u so sbagliu. Jagex avà ricunnosce a necessità di sente à a cumunità, riflette nantu à e so azzioni, è fà i cambiamenti necessarii.

Per affruntà e preoccupazioni, Jagex hà subitu subitu parechje alterazioni urgenti à u ghjocu. L'abilità di cumprà livelli di Hero Pass è Emblemi di l'Underworld hè stata immediatamente eliminata, mentre chì i buffs di cuntenutu seranu completamente eliminati da Hero Pass a settimana prossima. Inoltre, i buffs XP ùn saranu più inclusi in a traccia di premiazioni Premier è seranu ottenibili solu per mezu di u ghjocu per tutti i ghjucatori. U sistema di Daily Challenge serà ristabilitu in e settimane à vene, è i premii Hero Pass seranu riequilibrati per rende più accessibili.

Jagex hà u scopu di ricustruisce a fiducia cù a cumunità attraversu questi cambiamenti, ricunnosce chì a settimana passata hà causatu danni significativi à a relazione ghjucatore-sviluppatore. I ghjucatori chì ùn sò micca soddisfatti di a so compra Premier Pass ponu cercà un rimborsu cuntattendu l'assistenza à i clienti.

Mentre sta aghjurnazione hè stata accolta da a cumunità in generale, Jagex ricunnosce chì i cambiamenti à longu andà ponu piglià tempu. Pianu di travaglià strettamente cù a cumunità per ripensà è iterate u disignu di l'Eroi Pass, assicurendu chì i cambiamenti fatti sò in linea cù l'aspettattivi è i desideri di i ghjucatori.

Fonti:

- Actualizazione di RuneScape nantu à Hero Pass: [fonte]

- Tweet di RuneScape in quantu à i cambiamenti: [fonte]