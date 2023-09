Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild Demo mostrava Grafica mejorata è Tempi di carica

I rumuri annantu à a prossima cunsola di Nintendo, tentativamente chjamata "Switch 2", sò state circulate recentemente. Sicondu i rapporti di Eurogamer è VGC, i sviluppatori selezziunati anu avutu l'uppurtunità di demo a cunsola durante Gamescom 2023. A demo presentava una versione rinfurzata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ancu s'ellu ùn era micca furnitu specifichi di e migliure à u mumentu.

Nuvelli dettagli rumore sò avà emersi da un recente podcast di Nate the Hate. L'ospite hà dichjaratu chì a demo tecnologica di Gamescom mostrava Breath of the Wild chì funziona à 4K 60fps, cù a mellura notevule essendu l'eradicazione di i tempi di carica. Hè impurtante chjarificà chì questi rumuri ùn implicanu micca chì u titulu di lanciamentu di Switch serà rilanciatu cù u prossimu hardware. Piuttostu, hè stata utilizata per dimustrà l'avanzamenti tecnichi di u successore.

Ci hè ancu dichjarazione chì a demo tech hà impiegatu DLSS 3.5, a tecnulugia di upscaling AI in tempu reale di Nvidia. Tuttavia, ùn hè micca sicuru se a demo hà utilizatu u cumpletu di funzioni di a versione 3.5, cum'è a generazione di frames. L'inclusione di DLSS hè stata un tema di speculazione per u successore di Switch per parechji anni, è a menzione di a versione 3.5 hè certamente intrigante.

Durante a cunversazione di podcast, l'ospite hà dettu chì u marzu di u 2024 era una data pussibile ancu s'ellu ùn era micca chjaru se si trattava di una data di rivelazione o di liberazione. I rumuri precedenti prima di questu annu suggerenu una liberazione di a fine di u 2024 per u Switch 2.

Hè impurtante à nutà chì sti rumuri ùn sò micca cunfirmati ufficialmente da Nintendo à questu tempu. L'infurmazioni sò basati nantu à e fonti è u sentitu. Inoltre, se queste specificazioni sò precise, hè essenziale per cunsiderà chì a demo tecnologica affissata à Gamescom ùn pò micca necessariamente riflette e caratteristiche di a cunsola finale.

Siccomu sti rumuri cuntinueghjanu à circulà, hè eccitante per medità e pussibilità di una versione mejorata di Breath of the Wild nantu à u "Switch 2". In ogni casu, finu à chì l'annunzii ufficiali sò fatti da Nintendo, sti rumuri duveranu esse pigliatu cù un granu di salinu.

