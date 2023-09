A Cumpagnia RR Donnelley & Sons espande e capacità di stampa digitale cù una nova stampa digitale à un passu

RR Donnelley & Sons Company (RRD), un primu fornitore globale di soluzioni di marketing, imballaggio, stampa è supply chain, hà annunziatu l'installazione di a stampante digitale inkjet digitale EFI Nozomi C18000 Plus. Questa nova aghjunta hè prevista per esse operativa in l'imballaggio di RRD vicinu à Milwaukee, Wisconsin in u vaghjimu di u 2023. L'installazione di a stampa Nozomi C18000 Plus permetterà à RRD di riduce u tempu di mercatu di 25%, maximizà l'opzioni di culore è di disignu, è dà priorità à a sustenibilità nantu à corse di grande formatu di diversi sustrati.

A stampa Nozomi C18000 Plus offre una produzzione di grande volume à una velocità da trè à cinque volte più veloce di e stampanti tradiziunali di formatu superwide. Accelera ancu a nova configurazione di u travagliu, stampa finu à sei culori, è funziona continuamente senza interruzioni. Questa nova stampa si allinea cù l'impegnu di RRD à furnisce risultati di alta qualità à e marche chì cercanu signalazioni di vendita al dettaglio è display fatti da diversi materiali.

In u so 2023 (Un)Packaging Reality Report, RRD hà truvatu chì a sustenibilità resta una considerazione chjave in e decisioni di imballaggio è etichetta per u 90% di i decisori. Dunque, RRD hà u scopu di sustene i sforzi di sustenibilità di i so clienti attraversu l'installazione di a stampa Nozomi C18000 Plus. A stampa utilizza inchiostri LED UV sostenibili, assicura una stampa più affidabile cù menu rifiuti, è riduce l'usu di l'energia da quattru volte in paragunà cù altre presse digitale.

Lisa Pruett, presidente di Packaging & Labels Solutions in RRD, hà spressu a dedizione di a cumpagnia à investisce in a nova tecnulugia chì offre valore è supera l'aspettattivi di i clienti. Sfruttandu a tecnulugia di stampa avanzata, a stampa Nozomi C18000 Plus offre inchiostri chì ùn si rompenu micca quandu sò piegati o piegati, una larga gamma di opzioni di media è prucessi veloci, precisi è ripetibili. L'inchiostri UV LED furniscenu à i clienti di RRD una vasta paleta di culori vibranti, espansione e pussibilità di cuncepimentu.

Cù a stampa Nozomi C18000 Plus, RRD pò trasmette u missaghju cumpletu di una marca à i clienti per mezu di a marca è di a segnale visibilii nantu à i pacchetti o i display in a tenda. Al di là di a stampa, l'offerta di RRD include caratteristiche cum'è rivestimenti di pre è post-stampa è finitura fustellata in linea, chì permettenu una soluzione persunalizata è cumpleta per i bisogni di cuncepimentu è stampa di i clienti.

Per sapè di più nantu à e capacità di stampa di grande furmatu di RRD, visitate u so stand in PACK EXPO Las Vegas o cuntattate Todd Arnett, Senior Director of Sales Signage & Display, Retail Solutions in RRD.

Fonte: *Business Wire*