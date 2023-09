Roblox annuncia i piani per lancià nantu à e console PlayStation

Roblox, a piattaforma di ghjocu per i zitelli assai populari, hà annunziatu i so piani di espansione a so dispunibilità lanciandu nantu à e console PlayStation di Sony. Questa mossa vene cum'è Roblox cerca di solidificà a so pusizioni cum'è una di e plataforme di ghjocu più populari di u mondu. Attualmente, Roblox hà più di 60 milioni di ghjucatori ogni ghjornu, ma hà affruntatu critiche per preoccupazioni per una moderazione di cuntenutu inadegwata.

In precedenza, Roblox era ghjucatu solu nantu à l'urdinatori, i dispositi mobili è a cunsola Xbox One di Microsoft. In ogni casu, a prossima liberazione farà Roblox accessibile in PlayStation 4 è PS5 à partesi da uttrovi 2023. Questa espansione à e console PlayStation apre novi opportunità per Roblox per ghjunghje à un publicu più largu è ancu aumentà a so basa di ghjucadore digià significativa.

Unu di i fatturi chì guidanu a popularità di Roblox hè u so enfasi in a creazione. A cuntrariu di i ghjochi tradiziunali, Roblox permette à i ghjucatori micca solu di ghjucà, ma ancu di creà u so propiu in a piattaforma. Questa funzione unica hà fattu Roblox un favuritu trà i ghjovani interessati à u disignu di u ghjocu, chì li furnisce l'arnesi per esse creativi è ancu potenzalmentu guadagnà munita in-game chjamata Robux.

In ogni casu, a popularità di Roblox hà ancu attrattu u scrutiniu. E preoccupazioni per a moderazione di u cuntenutu di a piattaforma sò state suscitate, in particulare in quantu à l'esposizione potenziale di i zitelli à cuntenutu inappropriatu. I rapporti indicanu chì u numeru di zitelli chì cercanu aiutu è esprimenu preoccupazioni per Roblox hè aumentatu significativamente da u principiu di a pandemia. L'urganisazioni cum'è u NSPCC è Childline anu evidenziatu a necessità di una migliore moderazione è salvaguardi per prutege i ghjovani ghjucatori.

In più di u lanciu di PlayStation, Roblox hà ancu annunziatu altri sviluppi eccitanti. Questu include un novu sistema di creazione di caratteri è un strumentu di cumunicazione chjamatu Roblox Connect. Curiosamente, Roblox Connect utilizza a tecnulugia di cattura di muvimentu per permette à i ghjucatori di rapprisintà e so espressioni di u mondu reale è a lingua di u corpu in u ghjocu. Utilizendu a so propria camera, i ghjucatori ponu trasfirià e so espressioni faciale nantu à i so caratteri in u ghjocu, creendu una sperienza di ghjocu più immersiva è persunalizata.

U lanciu di PlayStation è altre funzioni novi sò stati annunziati in a Conferenza annuale di sviluppatori di Roblox. Una versione beta aperta di Roblox hè stata liberata in Meta Quest prima di questu annu è hà ricevutu feedback pusitivu, cù più di un milione di scaricamentu in i primi cinque ghjorni. U lanciu tutale di Meta Quest hè previstu per a fine di u mese.

In riassuntu, u prossimu lanciu di Roblox nantu à e console PlayStation hè un passu impurtante in l'espansione di a piattaforma è a dominazione cuntinua in l'industria di i ghjoculi. Mentre Roblox hà affruntatu critichi nantu à a moderazione di u cuntenutu, u so enfasi unicu nantu à u cuntenutu generatu da l'utilizatori è a creatività l'hà fattu un favuritu trà i ghjovani gamers. U lanciu di PlayStation è e funzioni novi cum'è Roblox Connect dimostranu l'impegnu di a piattaforma per l'innuvazione è furnisce una sperienza di ghjocu più immersiva.

