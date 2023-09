Ridley Lancia u Novu Falcn RS: Una Bicicletta All-Round Performance

Ridley hà recentemente presentatu a so ultima aghjunta à a so linea di bicicletta, a Falcn RS. Questa nova bicicletta hè cuncepita per esse una macchina di prestazione in tuttu, capace di gestisce ogni tipu di corsa di strada. Ridley hà u scopu di creà una bicicletta chì combina un pacchettu ligeru cù benefici aerodinamichi.

U Falcn RS hè statu cuncepitu cù un enfasi in u rapportu "aero à pesu", assicurendu chì a bicicletta hè u più aerodinamica pussibule senza aghjunghje un pesu eccessivu. Questu hè stata ottenuta da una cunsiderazione attenta di u disignu di a bicicletta, evitendu materiali innecessarii è forme di tubi salvatichi. Ridley dichjara chì u Falcn RS offre prestazioni aerodinamiche simili à a bicicletta aerodinamica Noah, ma cù un pesu paragunabile à a macchina di arrampicata Helium.

Pesendu pocu più di 100 grammi di più cà l'Helium, u Falcn RS vanta un pesu generale di circa 7.4 kg. U quadru pesa circa 825 grammi, mentre chì a forchetta vene in 380 grammi. Inoltre, u Falcn RS hè statu cuncepitu per allughjà pneumatici di 28 mm, cù a capacità di mette fin'à pneumatici di 34 mm, facendu adattatu sia per cobbles ruvidi è asfalti lisci.

Ridley hà realizatu assai teste in u so propiu tunnel di ventu per ottimisà l'aerodinamica di u Falcn RS. L'estremità frontale di a bicicletta, cumpresu u tubu di testa più profonda è a corona di a forchetta, hà ricevutu una attenzione particulari per minimizzà a resistenza. Intruducendu turbulenza à u flussu di l'aria chì passa sopra a bicicletta, Ridley dichjara d'avè ottenutu una riduzione di 10% in a resistenza cumparatu cù u disignu originale di a forchetta Falcn.

U Falcn RS presenta un novu settore di numeri di geometria chì sò stati pruvati da i piloti di Lotto-Dstny WorldTour. Ridley dichjara chì questi numeri facenu un equilibriu trà a velocità, a reattività è a stabilità. A bicicletta hè dotata di un manubriu è di un manubriu integratu in fibra di carboniu Forza, chì furnisce i piloti cù una portata di 75 mm è una caduta di 130 mm, è ancu un flare di cinque gradi.

U Falcn RS pò esse cunfiguratu cù un drivetrain 1x o 2x è offre una gamma di opzioni di persunalizazione, cumprese pittura persunalizata è scelte di cumpunenti. Attualmente, a bicicletta cumpleta hè dispunibule in trè mudelli, cù gruppi SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 è Shimano 105 Di2.

In generale, u Ridley Falcn RS offre una opzione versatile è d'altu rendimentu per i ciclisti di strada, cù u so design ligeru, caratteristiche aerodinamiche è opzioni persunalizabili.

