30XX: Un degnu omagiu à Mega Man X

Capcom pò avè riduciutu a so pruduzzione di novi ghjochi in a franchise Mega Man, ma Battery Staple Games mantene u spiritu di a serie vivu cù a so ultima versione, 30XX. Stu ghjocu roguelite si basa annantu à u so predecessore, 20XX, offre una migliione generale è un omagiu degnu à l'amata Mega Man X.

U gameplay in 30XX seguita u mudellu di a serie classica Mega Man X. I ghjucatori correnu è sparanu à traversu ottu livelli tematichi, ognuna chì finisce cù una sfida di u capu. In u caminu, culleghjanu novi armi è capacità dopu scunfittu ogni capu. Tuttavia, a svolta unica in 30XX hè chì i livelli sò generati proceduralmente, chì furnisce una sperienza sfarente cù ogni corsa. Ci sò ancu numerosi aghjurnamenti dispunibili per aiutà à equilibrà e probabilità. I ghjucatori ponu sceglie trà dui caratteri ghjucabili, Ace è Nina, chì riflettenu i caratteri iconichi di Zero è X da a serie Mega Man X.

Una di e caratteristiche standout di 30XX hè i so cuntrolli lisci è responsivi. Stu livellu di precisione hè cruciale in un ghjocu chì si basa assai in l'abilità è l'accuratezza. Malgradu l'azzione rapida, u ghjocu mantene ritmi di quadru coerenti è tecnulugia di muvimentu chì si senti eccezziunale. I caratteri sò agili è ponu navigà l'ostaculi precisi cun facilità.

In ogni tappa, i ghjucatori ponu scopre "Augs" chì aumentanu e capacità di u so caratteru per a durata di a corsa. Questi Augs varianu da l'aumentu di a produzzione di danni à furnisce scudi chì assorbanu i danni. Cù circa 240 Augs per scopre, ci hè una grande opportunità per i ghjucatori di sperimentà diverse varietà di custruzzione. Inoltre, i ghjucatori ponu truvà "Core", chì sò pezzi di armatura chì cuncede novi capacità, cum'è doppiu salti o hovers brevi. Quessi diventanu essenziali per sopravvive à e fasi successive di u ghjocu.

Quandu i ghjucatori inevitabbilmente perde una corsa, tornanu à u centru è ponu passà a munita chjamata Memoria nantu à l'aghjurnamenti permanente. Queste aghjurnamenti varianu da a migliurà a salute di partenza è l'energia à ottene scelte di livellu supplementu dopu avè scunfittu un capu. Stu sistema di meta-progressione livella u campu di ghjocu è aghjunghje un altru ughjettu per i ghjucatori à sforzà.

30XX introduce un novu modu chjamatu Mega Mode, chì offre una sperienza di piattaforma più tradiziunale. Mentre i livelli sò sempre generati aleatoriamente, i tentativi successivi dopu à u fallimentu permettenu à i ghjucatori di passà per a stessa tappa ogni volta. Questa funzione permette à i ghjucatori di praticà è amparà layout di livellu, facendu più amichevule à quelli chì preferanu una sperienza menu randomizzata.

In più di l'esperienza di un solu ghjucatore, 30XX offre un modu cooperativu sia per u divano sia per u multiplayer in linea. Mentre a prestazione pò piglià un ligeru successu, a gioia di avè un caratteru extra per cullà boni è scunfitte i patroni supera ogni scontru minore. Ci hè ancu un modu cumunitariu induve i ghjucatori ponu gode di livelli cuncepiti da i so cumpagni, chì furnisce cuntenutu supplementu è pussibulità infinite.