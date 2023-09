L'ex Meta Lead si unisce à l'Agenzia di l'Esperienza di Marca Reunion cum'è Partner-Creative

Reunion, una agenzia di sperienza di marca di start-up, hà annunziatu chì l'anzianu capu APAC Metaverse à Meta, Ollie Beeston, s'hè unitu à a cumpagnia cum'è partner-creative. Beeston porta una ricchezza di sperienza in u sviluppu di l'artigianalità di film tradiziunali, a produzzione virtuale, VR, WebXR, AR, è cuntenutu di marca per i principali marchi cum'è Hyundai, Cadbury, Adore Beauty, è u propiu Oculus di Meta.

Prima di u so rolu in Meta, Beeston hà travagliatu cum'è ACD in Clemenger BBDO, induve hà cuntribuitu à campagne notevuli per V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's, è TAB.

A squadra di a Reunion hà manifestatu a so eccitazione chì Beeston si unisce à l'agenzia, mettendu in risaltu chì a so storia s'allinea perfettamente cù u so focus orientatu à i dati è u cliente. U co-CEO Justin Hind hà dichjaratu: "U so record pruvata riflette u nostru impegnu à e strategie guidate da dati è iniziative centrate in u cliente".

Beeston hà manifestatu u so entusiasmu per unisce à a Reunion, nutendu chì l'approcciu di l'agenzia guidatu da u cliente è centratu nantu à i dati hè adattatu per i bisogni evolutivi di l'audienzi muderni. Ellu disse: "Sò entusiasmu di unisce à a squadra di dirigenza in Reunion è vulsutu à stà in l'idee di creazione chì ùn solu catturanu l'attenzione, ma ancu guidanu un impegnu significativu per u publicu è e marche in uguale misura".

Reunion hè stata fundata da Justin Hind è Stephen Knowles, chì anu una vasta sperienza in u marketing di performance è a cunsultazione di trasfurmazioni digitale. Scopu di cullaburà cù clienti ambiziosi chì cercanu di rinfurzà l'accessibilità è l'ingaghjamentu di a so marca in tutti i punti di toccu è i canali.

Definizione:

1. Metaverse: Un spaziu virtuale cumunu cumunu creatu da a cunvergenza di a realità fisica virtualmente rinfurzata è a realità virtuale fisicamente persistente.

2. APAC: Asia-Pacificu, riferite à a regione chì include i paesi in l'Asia Orientale, l'Asia Meridionale, l'Asia Sudueste è l'Oceania.

3. ACD: Direttore Creativu Associatu, un rolu in l'agenzii di publicità è di marketing chì implica a supervisione è a direzzione di u prucessu di creazione.

4. Clemenger BBDO: Una agenza di publicità australiana cù una prisenza glubale, chì offre servizii in creatività, branding è marketing digitale.

5. Oculus: Una marca di cuffie di realtà virtuale sviluppata è fabbricata da Meta, cunnisciutu prima cum'è Facebook Technologies.

