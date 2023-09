Apple annuncia i tituli di ghjocu maiò chì venenu à iPhone

L'avvenimentu recente di l'iPhone d'Apple hà dimustratu alcune nutizie eccitanti per i gamers, postu chì u giant tecnulugicu hà annunziatu chì tituli di grande ghjocu cum'è Resident Evil 4 remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage è The Division Resurgence seranu dispunibili nantu à l'iPhone 15 Pro. più tardi questu annu è à principiu di 2024.

Grazie à l'aumentu di i ghjoculi in nuvola, hè avà pussibule di ghjucà à PC è cunsole in i dispositi mobili. Tuttavia, postu chì sti ghjochi sò trasmessi à u telefunu, i ghjucatori sò dipendenti da a velocità di Internet per una sperienza di ghjocu liscia. U siliciu più recente di Apple, cum'è i chip di serie M1 è M2, hà fattu u ghjocu nantu à i so laptops più fattibili, è a cumpagnia hà digià dimustratu e so capacità à i keynotes. Tuttavia, i sviluppatori di ghjoculi anu esitatu à abbraccià l'affirmazioni d'Apple di catering per i gamers in Macs. L'iPhone, invece, hà una grande basa d'utilizatori chì ghjucanu attivamente i ghjoculi, facendu una piattaforma attraente per e versioni AAA.

A prossima dispunibilità di tituli maiò cum'è Assassin's Creed Mirage, chì sarà lanciatu nantu à cunsole è PC u 5 d'ottobre, nantu à l'iPhone à principiu di 2024 hè una tappa significativa. Cù periferiche cum'è u controller Kishi di Razer, chì aumenta l'esperienza di ghjocu nantu à i dispositi mobili, i ghjucatori anu una manera perfetta per gode di sti ghjochi nantu à i so telefoni. I ghjochi Resident Evil è Death Stranding sò ancu previsti per lancià nantu à l'iPhone 15 Pro è Pro Max più tardi questu annu.

In generale, l'annunziu di Apple marca un passu maiò per portà l'esperienze di ghjoculi per console è PC à i dispositi mobili. Cù l'interessu crescente in i ghjoculi nantu à i telefoni smartphones, i ghjucatori ponu aspittà per prufittà micca solu di l'offerte di ghjoculi mobili di solitu, ma ancu di e versioni AAA di alta qualità nantu à i so iPhone.

