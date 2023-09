Capisce l'Influenza di Strumenti di Cullaburazione nantu à l'Innuvazione in u Locu Digitale

Strumenti di cullaburazione cum'è Slack è Teams sò diventati essenziali in u locu di travagliu digitale, chì permettenu à e squadre di cumunicà è travaglià inseme remotamente. Tuttavia, un novu studiu da MIT Sloan Management Review mette in risaltu l'impurtanza di capisce cumu e scelte fatte in questi strumenti ponu impattu l'innuvazione.

U studiu hà truvatu chì a decisione di creà un gruppu privatu o un gruppu publicu per mezu di strumenti di cullaburazione pò stabilisce e squadre in diverse strade versu l'innuvazione. Sicondu Wietske Van Osch, un prufissore assuciatu à l'Università Statale di Michigan, a scelta trà i canali publichi è privati ​​pò avè implicazioni impurtanti per i risultati creativi pruduciuti da e squadre.

A cullaburazione in i canali publichi hè stata trovata più pertinente per a creatività di u sviluppu, chì implica cumminà o espansione cuncetti esistenti per pruduce novi risultati. Per d 'altra banda, a creatività disruptive, chì implica ridefinisce i prublemi per truvà suluzioni novi, hè più prubabile di emerge da i gruppi chì ponenu e cumunicazioni in privatu.

Tuttavia, u studiu suggerisce ancu chì u misalignamentu trà sti camini pò purtà à un stallo di a creatività. Per favurizà l'innuvazione, i gestori anu bisognu di pensà strategicamente è cumminendu diverse caratteristiche di strumenti di cullaburazione cù strutture di cumunicazione adattate.

U studiu offre trè punti per i gestori à cunsiderà:

1. Sceglie strumenti di cullaburazione chì permettenu spazii publichi è privati.

2. Truvà modi per sustene i gruppi privati ​​​​è rende a cunniscenza in questi gruppi dispunibuli per l'urganisazione più larga.

3. Unisce diversi gruppi per creà parechje strade à diversi tipi di creatività.

Hè impurtante per i dirigenti di ricunnosce chì ùn ci hè micca un approcciu unica per l'innuvazione. Burcu Bulgurcu, un prufessore assistente à a Ted Rogers School of Management di l'Università Metropolitana di Toronto, enfatiza a necessità di facultà l'utilizatori per abbraccià parechje strade per a creatività è sfruttà elli per maximizà u putenziale di a forza di travagliu digitale.

In generale, sta ricerca mette in risaltu l'impurtanza di e piccule scelte in i strumenti di cullaburazione per guidà l'innuvazione in u locu di travagliu digitale. Capisce i percorsi unichi chì questi strumenti permettenu à a creatività pò aiutà i gestori à favurizà l'innuvazione è sfruttà tuttu u potenziale di e so squadre.

Fonte: MIT Sloan Management Review

Definizione:

- Creatività di u sviluppu: Cumminendu o espansione cuncetti esistenti per pruduce novi risultati.

- Creatività disruptiva: A distruzzione creativa di un ughjettu o prublema per purtà una nova perspettiva.

