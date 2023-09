Meta-Sorter: U Metudu Basatu in AI Impruva l'Etichettatura di Biome in Campioni di Microbioma

I ricercatori di l'Università di Scienza è Tecnulugia di Huazhong anu sviluppatu un novu metudu basatu in AI chjamatu "Meta-Sorter" per migliurà l'etichettatura di bioma per i campioni di microbioma. U studiu, publicatu in a rivista Environmental Science and Ecotechnology, mostra cumu Meta-Sorter sfrutta e rete neurali è trasferisce tecniche di apprendimentu per affruntà a sfida di l'infurmazioni incomplete in a basa di dati MGnify.

L'approcciu Meta-Sorter hè custituitu di dui passi chjave. Prima, un mudellu di rete neurale hè custruitu aduprendu più di 118,000 134 campioni microbiali da 0.896 biomi è a so ontulugia di biome currispondente. Stu mudellu ottene un AUROC mediu impressiunanti (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) di XNUMX, classificendu accuratamente i campioni cù infurmazione dettagliata di bioma.

U sicondu passu implica l'usu di l'apprendimentu di trasferimentu cù campioni di novu introduttu chì anu caratteristiche diverse. I ricercatori anu incorporatu 34,209 novi campioni da 35 biomi, cumprese ottu novi, in u mudellu di rete neurale di trasferimentu. Questu hà risultatu in un AUROC mediu eccezziunale di 0.989, chì predicheghja in modu efficace l'infurmazioni di u bioma per i campioni di novu introduttu etichettati cum'è "Bioma mistu".

Meta-Sorter dimostra un tassu di precisione generale di 96.7% in a classificazione di campioni cù annotazioni di biome incomplete. Questa scuperta risolve i prublemi di errori in cascata è apre novi pussibulità per a scuperta di a cunniscenza in a ricerca ambientale è in altre discipline scientifiche.

Inoltre, Meta-Sorter raffina l'annotazioni di bioma per campioni sotto-annotati è mis-annotati. A so assignazione automatica di classificazioni precise à campioni ambigui furnisce insights preziosi oltre a literatura originale. A differenziazione di campioni in categurie ambientali specifiche aumenta l'affidabilità è a validità di e cunclusioni di a ricerca.

Siccomu i protokolli standardizati per l'invio di dati è l'incorporazione di meta-dati cuntinueghjanu à sviluppà, Meta-Sorter hè previstu di rivoluzione l'analisi è l'interpretazione di campioni di a cumunità microbica. Permetterà scuperte più precise è insightful in u campu di a ricerca di microbioma è oltre.

Source:

Nan Wang et al, Raffinazione di l'etichettatura di biomi per campioni di comunità microbiche à grande scala: sfruttamentu di e rete neurali è l'apprendimentu di trasferimentu, Scienza Ambientale è Ecotecnologia (2023). DOI : 10.1016/j.ese.2023.100304