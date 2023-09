Xiaomi lanciarà a serie Redmi Note 13 Pro cù una camera 200MP è un novu chipset MediaTek

By

U fabricatore cinese di smartphone Xiaomi hà da espansione a so submarca Redmi assequible cù a prossima serie Redmi Note 13 Pro. A cumpagnia hà annunziatu recentemente nantu à Weibo chì a finestra di lanciamentu per i novi smartphones in Cina serà più tardi stu mese. A serie Redmi Note 13 Pro includerà dui mudelli: u Redmi Note 13 Pro è u Redmi Note 13 Pro+.

Unu di i punti principali di sti dispositi sò i so sensori di camera primaria di 200MP, chì furnisce l'utilizatori cù capacità di fotografia d'alta risoluzione. Inoltre, i mudelli Redmi Note 13 Pro presentanu un novu chipset MediaTek, chì offre prestazioni è efficienza aumentate.

U mudellu Redmi Note 13 Pro+ hè previstu di vene cun un sensoru di càmera Samsung ISOCELL persunalizatu, chì prumetti un rendimentu fotograficu miglioratu. Stu sensoru hè simile à quellu utilizatu in u Redmi Note 12 Pro + 5G.

Sicondu u situ web di TENAA, i dui smartphones venenu cù un display OLED di 6.67 inch è supportanu a cunnessione 5G. U Redmi Note 13 Pro+ hè prubabilmente offre finu à 18 GB di RAM, mentre chì u Redmi Note 13 Pro pò esse finu à 16 GB di RAM.

Xiaomi hà digià cunfirmatu chì a linea Redmi Note 13 Pro serà dotata di una camera posteriore di 200MP. A variante Pro+ più caru serà alimentata da u novu chipset 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra, un aghjurnamentu annantu à a Dimensity 7200 regulare truvata in altri smartphones. I dui dispositi sò ancu previsti per include una camera selfie 16MP.

In quantu à a capacità di a bateria, u Redmi Note 13 Pro hè rumore di avè una batteria 4,880mAh, mentre chì u Redmi Note 13 Pro + vene cun una batteria ligeramente più grande di 5,020mAh.

A serie Redmi Note 13 Pro di Xiaomi hà u scopu di furnisce à l'utilizatori capacità avanzate di càmera è prestazioni putenti à un prezzu accessibile. Cù u so prossimu lanciu in Cina, i cunsumatori ponu aspittà una linea impressiunanti di smartphones da a sub-marca Redmi di Xiaomi.

Fonti:

– Articulu : FoneArena

- Sensore di càmera: Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition

- Chipset: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

Nota: Nisuna imagine o tag HTML sò state incluse in l'articulu finale.