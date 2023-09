Reddit presenta una funzione di traduzzione post è u centru d'aiutu di l'aghjurnamenti

Reddit, a famosa piattaforma online, hà svelatu una nova funzione chì permette à l'utilizatori di traduce i posti in diverse lingue. Inizialmente, ci saranu ottu lingue dispunibili, cumprese l'inglese, u spagnolu, l'alemanu, u francese, u portughese, u talianu, l'olandese è u svedese.

Per accede à sta funzione di traduzzione, l'utilizatori ponu simpricimenti cliccà nantu à u buttone "traduci" situatu sottu u nome d'utilizatore di Redditor in cima di u post. Tuttavia, per aduprà sta funzione, l'utilizatori devenu prima sceglie a so lingua preferita in i paràmetri. Attualmente, sta funzione hè dispunibule solu nantu à i dispositi Android è iOS, è ancu per l'utilizatori chì sò cunnessi nantu à a piattaforma web.

In più di a traduzzione post, Reddit hè ancu sperimentatu cù traduzzioni per i cumenti in iOS è Android. In u so post recente, a cumpagnia hà revelatu u so pianu di fà tutta l'esperienza di conversazione in Reddit multilingue in un futuru vicinu.

Inoltre, Reddit hà aghjurnatu recentemente u so Centru di Aiutu. U Centru di Aiutu serve avà cum'è un centru cintrali chì combina u Centru di Aiutu di Moderatori è furnisce l'utilizatori cù tutte e risorse di supportu necessarii chì puderanu bisognu. Questa aghjurnazione vene in seguitu à l'introduzione di Reddit di u prugramma Mod Helper, chì premia i moderatori per aiutà i so cumpagni moderatori.

Cù sti novi funziunalità è aghjurnamenti, Reddit hà u scopu di rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori è prumove e conversazioni multilingue in a so cumunità.

Fonti:

- Reddit