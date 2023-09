A vendita di Realme 5G: Sconti è Offerte nantu à i Smartphones Select

By

A vendita di Realme 5G hè avà in diretta, chì offre à i clienti in India l'uppurtunità di risparmià grande nantu à i telefunini Realme 5G selezziunati. E date di vendita sò da l'11 di Settembre à u 17 di Settembre, è i clienti ponu prufittà di diversi sconti è offerte nantu à i telefoni intelligenti cum'è Realme Narzo 60x, Realme 11 5G è Realme 11 Pro 5G.

Durante a vendita, i clienti ponu salvà finu à Rs. 12,000 per l'acquistu di un telefonu Realme 5G eligibile. I sconti includenu riduzioni istantanee di u prezzu, è ancu offerte bancarie è offerte di scambiu.

Una di l'offerte evidenziate hè un scontu istantaneu di Rs. 1,000 nantu à u novu lanciatu Realme Narzo 60x 5G. Stu smartphone, dispunibule in 4GB + 128GB è 6GB + 128GB RAM è cunfigurazioni di almacenamiento, pò esse acquistatu per Rs. 11,999. Inoltre, i cumpratori ponu ancu ottene una ricumpensa di 2X muniti di valore finu à Rs. 279 è prutezzione di danni à u screnu gratuitu di 6 mesi.

A serie Realme 11, cumprese Realme 11 5G, Realme 11 Pro è Realme 11 Pro+, sò ancu dispunibili à prezzi scontati. U Realme 11 5G hà un scontu di Rs. 1,500, mentre chì u Realme 11 Pro è u Realme 11 Pro+ anu un scontu di Rs. 2,000 21,999. I cumpratori ponu ancu prufittà di una opzione EMI senza costu in tutte e varianti di sti smartphones, cù prezzi chì varienu da Rs. Da 25,999 à Rs. XNUMX.

Altri smartphones in vendita includenu u Realme 11x 5G, chì hè offertu cù una opzione EMI senza costu ma senza scontu. Hè dispunibule in 6GB + 128GB è 8GB + 128GB RAM è opzioni di almacenamiento, à u prezzu di Rs. 14,999 è Rs. 15,999, rispettivamente.

U Realme Narzo 60 5G è u Realme Narzo 60 Pro 5G ricevenu ancu sconti di Rs. 1,300 è Rs. 2,000, rispettivamente. Inoltre, ci hè un scontu bancariu di Rs. 250 dispunibule nantu à ICICI, Kotak Mahindra è e transazzioni di carte di creditu è ​​di debitu di Axis Bank.

In generale, a vendita di Realme 5G offre à i clienti l'uppurtunità di risparmià in smartphones d'alta qualità cù capacità avanzate 5G. Cù sconti, offerte è diverse opzioni di finanziamentu dispunibili, hè un bonu tempu per aghjurnà à un telefunu Realme 5G.

