Razorpay acquista BillMe, una startup di fatturazione digitale per rinfurzà l'impegnu di i clienti

Fintech unicorn Razorpay hà annunziatu l'acquistu di BillMe, una start-up di fattura digitale è impegnu di i clienti. A start-up di Mumbai hà sviluppatu una piattaforma chì hà da scopu di eliminà e fatture di carta è di rinfurzà u valore aghjuntu per i cummercianti per via di a fattura digitale. Questu marca l'ottava acquisizione da Razorpay, chì hà allargatu a so cartera dapoi l'acquistu Ezetap in Aostu 2022.

Cù sta acquisizione, Razorpay cerca di empower l'imprese cù un mudellu hibridu chì li permette di impegnà più efficace cù i so clienti. Siccomu i modi d'interazione senza cuntattu è senza frizione cuntinueghjanu à guadagnà pupularità trà i cunsumatori, Razorpay hà u scopu di sfruttà e capacità di BillMe per furnisce i cummercianti cù una sperienza di fattura altamente persunalizata è interattiva. A fattura digitale generata da Razorpay offre funzioni cum'è feedback è opzioni di sondaghju, chì permette à i cummercianti di adattà e so strategie di impegnu basatu nantu à e preferenze di i cunsumatori.

BillMe, fundata in 2018, hà digià servitu più di 4,000 imprese, cumprese grandi marche cum'è McDonald's, Burger King, Decathlon è Cinepolis. A piattaforma permette à e imprese di andà in diretta cù a fattura digitale in menu di 10 minuti, simplificendu i prucessi chì generalmente duranu assai più. Inoltre, i dashboards self-service furniti da BillMe permettenu à i cummercianti di analizà u cumpurtamentu di i clienti, stabiliscenu regule di campagne persunalizate è facilitanu a vendita incrociata è e promozioni.

I clienti prufittàranu di l'esperienza di checkout simplificata è più veloce furnita da a fattura digitale. Ùn anu più bisognu di preoccupassi di almacenà o ricuperà e fatture di carta per riferimentu futuru. Invece, i bills digitale seranu facilmente accessibili è ponu esse aduprati cum'è un strumentu multidimensionale per i cummircianti per capiscenu megliu, impegnà è destinazione i so clienti.

Razorpay vede un grande potenziale in u mercatu globale di ricevute digitale, chì hè prughjettatu di ghjunghje à $ 2.3 billion da 2027. Incorporandu l'offerte di BillMe, Razorpay hà u scopu di aiutà à l'imprese chì si distinguenu per rinfurzà l'ingaghjamentu di i clienti, mantenenu i clienti è rinfurzendu e so capacità di marketing. Questa acquisizione si allinea cù a visione di Razorpay per diventà un one-stop shop di fiducia per tutte e soluzioni di pagamentu, chì risponde à l'imprese di tutte e dimensioni.

Stabbilita in 2014, Razorpay hà digià furnitu soluzioni di tecnulugia di pagamentu à più di 8 milioni di imprese. A cumpagnia hà assicuratu $ 817 milioni in finanziamentu da investitori prominenti cum'è Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global è MasterCard. Cù l'aghjunzione di BillMe, Razorpay cuntinueghja à espansione a so impronta in l'industria fintech è solidificà a so pusizioni cum'è un attore di punta in u spaziu di pagamentu.

