Un puliticu spagnolu, Rosa Alarcón, hà rinunciatu da a so pusizioni di cunsigliera di a cità di Barcellona per fucalizza nantu à a sensibilizazione di u sindromu di Meige, un disordine raru chì face chì e so palpebre si chjude involontariamente è à volte restanu chjusu per ghjorni. Alarcón hè stata diagnosticata cù a cundizione in aprile 2022, trè anni dopu avè avutu i primi sintomi.

U primu incidente hè accadutu mentre Alarcón attraversava a strada, è i so palpebre si sò chjusu di colpu, lascendu a so disorientata è vulnerabile. Fortunatamente, un passante hè ghjuntu in u so aiutu è l'hà guidata in salvezza. Inizialmente, era sbagliata chì ella avia solu l'ochji secchi, ma un episodiu estensu in u quale i so ochji sò stati chjusi per 10 ghjorni l'hà incitatu à circà cunsiglii medichi esperti è ottene un diagnosticu currettu.

U sindromu di Meige hè una cundizione neurologica carattarizata da u muvimentu anormale di e palpebre, cunnisciutu cum'è blefarospasmu, è ancu spasmi in a mandibula, a lingua è u collu. Per sensibilizà e sfide affrontate da i disabilità visive, Alarcón hà iniziatu à creà video TikTok, chì attualmente anu più di 6,000 seguitori. Qualchidunu di i so video sò stati visti una mità di milione di volte, cù temi chì varienu da cumu utilizà una canna bianca per navigà senza vista à a texture di pavimentu quandu attraversà a strada.

Ancu s'ellu hà pigliatu una pausa di cinque mesi da a so pusizioni di cunsiglieru dopu a so diagnosi, Alarcón hà tornatu à campà in l'elezzioni lucali per u Partitu Sucialista Catalanu. Tuttavia, in fine, hà capitu chì avia bisognu di più tempu per a cura di sè stessu chì u travagliu di u cunsigliu permette. Alarcón hà spressu gratitudine à u sindaco di Barcellona Jaume Collboni per u so sustegnu è a comprensione durante sta decisione difficile.

Abbandunendu u so rolu puliticu, Alarcón spera di ghjunghje à un publicu più grande per aumentà a visibilità di u sindromu di Meige è favurisce i bisogni di i visivi. A so dedizione à aumentà a cuscenza è a cunniscenza di a cundizione mostra u so impegnu à fà un impattu pusitivu.

Definizione:

Sindrome di Meige: una cundizione neurologica rara carattarizata da un muvimentu anormale di e palpebre, spessu accumpagnata da spasmi in a mandibula è a lingua.

Blepharospasm: chjusu involuntariu o forte cuntrazione di e palpebre.

TikTok: Una piattaforma di media suciale per sparta video brevi.

Fonti:

– El Diario, u ghjurnale digitale