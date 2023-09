Qualcomm firma un novu accordu per furnisce i chip 5G à Apple finu à u 2026

Qualcomm hà righjuntu un novu accordu cù Apple per furnisce chips 5G per iPhones finu à almenu 2026. Cum'è u principale disegnatore di chip di modem chì permettenu à i telefoni di cunnette à e rete di dati mobili, Qualcomm hà firmatu prima un accordu di furnimentu cù Apple in 2019, dopu a risoluzione. di una longa disputa legale trà e duie cumpagnie.

L'attuale accordu di furnimentu di chip trà Qualcomm è Apple hè scadutu questu annu, chì significa chì i prossimi iPhones chì Apple hà da annunzià seranu l'ultimi à esse liberati sottu à questu accordu. Tuttavia, u novu accordu assicura chì Qualcomm cuntinuerà à furnisce chips per i telefoni Apple ogni annu finu à u 2026.

Sfurtunatamente, i termini specifichi è u valore di l'accordu ùn sò micca stati divulgati da Qualcomm. U chipmaker hà dettu solu chì i termini sò "simili" à l'accordu di furnimentu precedente. Inoltre, un accordu di licenza di patente chì hè statu firmatu trà Qualcomm è Apple in 2019 resterà in piazza finu à u 2025, cù a pussibilità di una estensione di dui anni.

Mentre Apple travaglia attivamente in u sviluppu di a so propria tecnulugia di modem è hà acquistatu l'unità di modem di Intel per $ 1 miliardo in 2019, ùn hè micca chjaru quantu rapidamente Apple pensa à passà à aduprà i so propii chips. Qualcomm hà prughjettatu chì solu un quintu di l'iPhones d'Apple utilizanu i so chips da u 2026. Tuttavia, sta prughjezzione pò esse cunservativa, postu chì e previsioni precedenti di Qualcomm per i so affari cù Apple in 2021 sò stati superati, cù tutti i mudelli iPhone 14 liberati l'annu passatu. chì incorpora modem Qualcomm.

Stu novu accordu trà Qualcomm è Apple hè cruciale per a strategia di a supply chain di Apple, in particulare in vista di e sfide chì affruntà in Cina. U rinfurzà e catene di furnimentu fora di a Cina hè diventatu una priorità per Apple, è pare chì a cumpagnia ritarda o sminuisce i piani per pruduce in modu indipendenti i so chips in diverse zone.

Fonti: Qualcomm, Hargreaves Lansdown