Qualcomm firma un accordu cù Apple per furnisce chips 5G finu à u 2026

Qualcomm hà annunziatu u luni chì hà firmatu un accordu cù Apple per furnisce chips 5G per iPhones finu à almenu u 2026. Questu affare estende a relazione esistenti trà e duie cumpagnie, è indica chì Apple ùn hè micca prughjettatu di sviluppà a so propria tecnulugia modem. L'accordu vene in un momentu quandu Apple face sfide in Cina è cerca di rinfurzà e so catene di supply in altri spazii.

Sutta u novu trattu, Qualcomm furnisce chips per iPhones chì saranu liberati ogni annu finu à u 2026. U valore esatta di l'accordu ùn hè micca divulgatu, ma si dice chì hè simile à l'accordu di furnimentu precedente trà e duie cumpagnie. L'azzioni di Qualcomm anu aumentatu da 4 per centu dopu à l'annunziu, mentri l'azzioni di Apple anu aumentatu da 0.5 per centu.

Questu accordu si basa nantu à un accordu di furnimentu di chip chì Qualcomm è Apple anu firmatu in 2019, dopu a risoluzione di una disputa legale di longa durata trà e duie cumpagnie. Ddu accordu di furnimentu hè scadutu quist'annu, facendu chì l'iPhones anu da esse annunziati marti l'ultimi à debutà sottu à quellu affare.

In più di l'accordu di furnimentu di chip, Qualcomm hà ancu cunfirmatu chì u so accordu di licenza di patente cù Apple, chì hè statu firmatu in 2019, ferma in u locu. Stu accordu hè stabilitu per scade in 2025, ma ci hè una opzione per allargà per dui anni più.

Apple hà travagliatu nantu à a so propria tecnulugia di modem è hà acquistatu l'unità di modem d'Intel per $ 1 billion in 2019. In ogni casu, a cumpagnia ùn hà ancu furnitu dettagli nantu à quandu hà pensatu di cumincià à utilizà i so propii chips.

Mentre Qualcomm prughjetta chì solu un quintu di l'iPhones d'Apple aduprà i so chips per u 2026, e proiezioni passate da a cumpagnia sò state eccessivamente cunservative. Hè da nutà chì tutti i mudelli iPhone 14 liberati l'annu passatu anu utilizatu modem Qualcomm. U Chief Financial Officer di Qualcomm aspetta ancu chì a "vasta maiuranza" di l'iPhone 2023 chì serà liberata sta settimana per include i modem Qualcomm.

In generale, questu accordu allargatu trà Qualcomm è Apple rinforza a so cullaburazione è assicura un fornimentu stabile di chips 5G per i futuri iPhones d'Apple. Suggerisce ancu chì Apple ùn hà micca pensatu à sviluppà a so propria tecnulugia modem in un futuru vicinu.

Fonte: L'articulu originale hè stata acquistata da Reuters.