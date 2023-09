Qualcomm continuerà à furnisce i modem 5G per i telefoni intelligenti d'Apple finu à u 2026

L'annunziu chì Qualcomm cuntinuerà à furnisce i modem 5G per i telefoni smartphones d'Apple finu à u 2026 hà attiratu una attenzione significativa da l'investitori è l'analisti. Stu sviluppu devia da l'aspettattivi precedenti, postu chì l'analisti di Wall Street è i funzionari di Qualcomm avianu anticipatu chì Apple pruducia è utilizeghja u so propiu modem 5G à partesi di u 2024.

A nutizia di a cullaburazione allargata di Qualcomm cù Apple vene ghjustu davanti à l'attesa presentazione di u produttu d'Apple, prevista per u marti. Questi prossime dispositi Apple sò previsti per i modem Qualcomm, solidificà ancu a relazione trà i dui giganti tecnologichi.

Dopu à l'annunziu, l'azzioni di Qualcomm hà sperimentatu una crescita notevuli di 3.9% u luni, riflettendu u sentimentu pusitivu trà l'investituri. Questu indica un votu di cunfidenza in a capacità di Qualcomm di mantene a so pusizioni cum'è un fornitore leader di modem 5G.

A cullaburazione cuntinua trà Qualcomm è Apple riafferma u statutu di Qualcomm cum'è un attore chjave in u mercatu di modem 5G. Questa alleanza strategica assicura chì Apple pò furnisce smartphones d'alta qualità capaci di sfruttà tuttu u potenziale di a tecnulugia 5G. Cù l'avanzamenti in corso in 5G è e richieste crescente per una connettività più veloce è affidabile, avè un fornitore di modem affidabile è efficiente hè cruciale per u successu à longu andà di Apple.

In riassuntu, l'annunziu di Qualcomm chì revela u so rolu cuntinuu cum'è fornitore di modem 5G d'Apple finu à u 2026 hà suscitatu reazioni pusitive da l'investituri è l'analista. Stu sviluppu pone Qualcomm cum'è un attore chjave in u mercatu 5G è sottolinea l'impurtanza di una connettività affidabile per i prossimi smartphones d'Apple.

Definizione:

- Modem 5G: Un dispositivu o chipset chì permette à i dispositi di cunnette à e rete 5G è accede à e dati d'alta veloce è a bassa latenza offerte da a tecnulugia 5G.

– Qualcomm: Una cumpagnia di tecnulugia specializata in u sviluppu è l'offerta di semiconduttori è software per telecomunicazioni wireless.

Fonte: Market Movers