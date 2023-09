Qualcomm estende l'accordu per furnisce Apple cù modem 5G

Qualcomm hà annunziatu una estensione di u so accordu per furnisce i modem 5G per i telefoni smartphones d'Apple, chì indicanu chì Apple hè sempre affruntatu sfide in u sviluppu di a tecnulugia in casa. Dapoi u 2018, Apple hà travagliatu nantu à a creazione di i so propri modems, chì sò rispunsevuli di facilità a cumunicazione trà i so dispositi è e rete cellulare. Stu sforzu face parte di l'iniziativa più grande d'Apple per pruduce più di i so cumpunenti di semiconductori internamente piuttostu cà di confià in fornitori esterni.

Sutta i termini di l'accordu, Qualcomm furnisce à Apple cù i so chips per i lanciamenti di smartphones previsti per 2024, 2025 è 2026. Mentre chì i specifichi di l'accordu ùn sò micca stati divulgati, Qualcomm hà dichjaratu chì sò simili à l'accordu originale righjuntu in 2019. Cum'è u principale chipmaker in tecnulugii 5G, Qualcomm hà spressu a fiducia in a so dirigenza di longa industria.

Apple hè u più grande cliente di Qualcomm, rispunsevuli di circa 25% di i so rivenuti. L'aspettativa era chì u prossimu iPhone 15, previstu per a liberazione marti, seria unu di i mudelli finali per utilizà i modem Qualcomm. Apple è Qualcomm eranu in precedenza implicati in disputi di pruprietà intellettuale è cuntratti di altu prufilu in u mondu prima di ghjunghje à un accordu in 2019, chì includeva un "accordu di furnimentu di chipset pluriennale".

Tuttavia, Apple hà sviluppatu i so piani di sviluppu di modem pocu dopu acquistendu l'affari di chip di smartphone di Intel per $ 1 miliardi. Stu novu accordu cù Qualcomm permette a pussibilità di Apple integrate gradualmente i so propri chips in i so smartphones in i prossimi trè anni, sempre chì sò pronti per a implementazione.

In particulare, l'azzioni di Qualcomm anu sperimentatu una crescita di l'8% in u cummerciu di pre-mercatu dopu à l'annunziu, eventualmente risolvendu cun un aumentu di 3% in u cummerciu di a tarda matina. In maghju 2021, Apple hà ancu fattu un accordu multimiliardariu di dollari cù Broadcom per parechji altri cumpunenti 5G.

Definizione:

- Modem: Un dispositivu chì permette a cumunicazione trà un urdinatore o un smartphone è Internet via una cunnessione di rete.

- Semiconductor: Un materiale, tipicamente siliciu, chì pussede proprietà di conduttività elettrica trà un cunduttore è un insulatore. Adupratu per fabricà diversi cumpunenti elettronichi.

- 5G: A quinta generazione di tecnulugia wireless, chì furnisce una velocità più veloce è una connettività mejorata paragunata à e generazioni precedenti.

- Chipmaker: Una cumpagnia chì cuncepisce è fabrica circuiti integrati (chips) utilizati in i dispositi elettronici.

