Apple è Qualcomm estendenu l'accordu di modem 5G per trè anni

Apple è Qualcomm anu annunziatu un novu accordu chì vede Apple cuntinuà à aduprà i modem 5G di Qualcomm per almenu i prossimi trè anni. L'accordu copre i lanciamenti di l'iPhone in 2024, 2025 è 2026, allargendu l'accordu precedente chì scade più tardi questu annu. Sta nutizia vene in mezzo à speculazioni precedenti chì Apple passava à a so propria soluzione di modem 5G in casa per u 2025.

Cum'è u più grande cliente di Qualcomm, Apple hè rispunsevule per quasi un quartu di i rivenuti di u chipmaker. Mentre chì Apple hè stata attivamente implicata in u sviluppu di u so propiu modem 5G, a cumpagnia hà affruntatu ostaculi legali per via di brevetti di Qualcomm, chì anu da scade in 2029 è 2030. L'obiettivu di Apple hè di sviluppà u so propiu modem 5G, chì puderia esse integratu. in u so Sistema A-Series on a Chip (SoC), chì furnisce una soluzione unicu chip cù miglioramenti significativi in ​​a vita di a batteria è u rendiment.

Allargendu u so accordu cù Qualcomm, Apple assicura una fonte affidabile di modem 5G per i so futuri mudelli iPhone. Mentre i sforzi d'Apple per sviluppà u so propiu modem cuntinueghjanu, a cumpagnia ricunnosce l'impurtanza di a tecnulugia è l'expertise di Qualcomm in u campu di a cunnessione 5G. Sta cullaburazione permette à Apple di mantene un vantaghju cumpetitivu in u mercatu di i telefoni intelligenti sfruttendu a tecnulugia di modem 5G di Qualcomm.

Siccomu a dumanda di connettività 5G cuntinueghja à cresce, a decisione di Apple di allargà a so cullaburazione cù Qualcomm dimostra u so impegnu à furnisce à i so clienti l'ultima è a più avanzata tecnulugia mobile. Travagliendu strettamente cù Qualcomm, Apple pò sfruttà a so cumpetenza è assicurà una integrazione perfetta di e capacità 5G in i so futuri mudelli di iPhone.

Sta cullaburazione trà Apple è Qualcomm solidifica a so cullaburazione in corso è riafferma a ricunniscenza di l'industria di a leadership di Qualcomm in a tecnulugia di modem 5G. Mostra ancu a dedizione di Apple à l'innuvazione è assicurendu a megliu sperienza d'utilizatore pussibule per i so clienti.

- Modem 5G: Un modem hè un dispositivu chì permette a cumunicazione trà un dispositivu informaticu è una rete. Un modem 5G furnisce specificamente a connettività à l'ultima generazione di rete cellulari, chì permette una velocità di scaricamentu è carica più veloce, una latenza mejorata è un rendimentu generale di a rete rinfurzatu.

