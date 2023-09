Per assicurà chì tutte e cumunità ricevenu assistenza sanitaria efficiente è efficace, hè cruciale avè una forza di travagliu diversa. Tuttavia, ci hè ancu assai travagliu da fà per assicurà chì a rapprisintazioni razziali hè adatta in l'ambienti di a salute. U duttore Dale Okorodudu, un duttore di cure pulmonari è critichi è u fundatore di Black Men in White Coats, si pusò cun MobiHealthNews per discutiri l'impattu di una mancanza di diversità nantu à i fornituri di assistenza sanitaria è i pazienti, è ancu u rolu chì a salute digitale pò ghjucà. à migliurà l'equità di a salute.

Quandu si tratta di i pazienti, i studii anu dimustratu chì avè un clinicu chì li s'assumiglia pò purtà à megliu risultati di salute. Ci hè un fundamentu di fiducia è di intelligenza chì pò esse stabilitu quandu ci hè una cuncordanza razziale trà i medichi è i pazienti. Per esempiu, un studiu hà truvatu chì l'omi neri eranu più probabili di impegnà in l'assistenza sanitaria preventiva quandu u so duttore era ancu neru.

U duttore Okorodudu hà spartutu alcune di e so sperienze persunale cum'è mèdicu, mette in risaltu i sfidi è i mumenti pusitivi. Hà scontru istanze induve i pazienti anu dubitatu di a so capacità di furnisce a cura basatu annantu à a so razza o u so nome straneru. Per d 'altra banda, hà ancu assistitu à scuperte cù i pazienti chì sentenu una forte cunnessione è fiducia cun ellu, chì ultimamente porta à megliu risultati di salute.

Hè impurtante di nutà chì a razza ùn determina micca a qualità di cura chì un duttore pò furnisce. L'impurtanza di a diversità in l'assistenza sanitaria hè di fà chì i pazienti si sentenu più còmode è di affruntà i preghjudizii inerenti. Avè a rapprisentazione pò aiutà à cumbatte i preghjudizii inconsciente chì esistenu in u sistema di salute.

A salute digitale pò ghjucà un rolu significativu in a migliurà l'equità di a salute affruntendu u prublema di l'accessu à l'assistenza. I servizii di telemedicina, u monitoraghju remoto di i pazienti è e piattaforme di salute digitale ponu rende l'assistenza sanitaria più accessibile à e cumunità svantaggiate. Sfruttendu a tecnulugia, i fornituri di assistenza sanitaria ponu ghjunghje à i pazienti chì altrimenti puderanu luttà per accede à i servizii di assistenza sanitaria.

In cunclusioni, prumove a diversità in l'assistenza sanitaria hè essenziale per furnisce una cura ottima à tutte e cumunità. Puderà purtà à i risultati di l'assistenza sanitaria mejorati, indirizzà i preghjudizii, è assicurà chì tutti anu accessu à a cura chì anu bisognu. Attraversu l'utilizazione di e tecnulugia di salute digitale, l'equità di a salute pò esse più avanzata.

Fonti:

- MobiHealthNews: [fonte]

- Dr Dale Okorodudu, autore di "Diverse Medicine: Building a Stronger and Healthier Nation" è duttore di cura pulmonaria è critica in u Dallas VA Medical Center