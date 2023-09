U panorama cambiante di l'e-Procurement di u settore publicu

Un sondaghju recente realizatu da Euna Solutions mette in luce l'evoluzione di l'e-procurement di u settore publicu. Simile à e tendenze vedute in l'ecommerce business-to-business (B2B), i gestori di compra è e squadre d'approvvigionamentu in l'urganisazioni governative, accademiche è caritative si rivolgenu sempre più à a tecnulugia digitale per simplificà i so prucessi di acquisti.

Unu di i risultati chjave di l'indagine hè chì u 44% di i cumpratori di u settore publicu utilizanu avà u software di e-procurement à fiancu à u so sistema di pianificazione di risorse di l'impresa (ERP). Inoltre, u 65% di i rispondenti hà dichjaratu chì anu utilizatu una cumminazione di legacy è tecnulugia digitale più nova. Stu approcciu ibridu permette à u sistema ERP di gestisce e funzioni core mentre a soluzione di e-procurement gestisce i travaglii più cumplessi cum'è l'acquistu è a gestione di u venditore.

L'indagine hà ancu evidenziatu l'impurtanza di u cumplimentu, l'efficienza è l'ingaghjamentu di u venditore per i prufessiunali di l'acquistu publicu. In ogni casu, solu u 44% di i gestori di l'acquisti anu manifestatu cunfidenza in a capacità di e so urganisazione per trattà a carica di travagliu attuale, mentre chì u 25% ammettenu di sentu menu cunfidenti.

A futura forza di travagliu pone una altra sfida per l'agenzii publichi, postu chì quasi u 30% di l'impiegati federali seranu eligibili per a ritirata da u 2025, è u 27% di a forza di travagliu serà cumpostu da Gen Z. Questi travagliadori più ghjovani anu una forte affinità per a tecnulugia è aspettanu digitale. arnesi per esse una parte di u so travagliu. Priorizzanu i prucessi simplificati è l'automatizazione per liberà u tempu per iniziative più strategiche.

Ancu s'ellu ci hè statu prugressu, l'indagine revela chì u 20% di i gestori di compra di u settore publicu si basanu sempre in u processu basatu in carta è i sistemi legati obsoleti. Solu u 14% hà dichjaratu chì utilizanu l'ultimi strumenti è tecnulugia digitali per i so prucessi di acquisti.

A pandemia di COVID-19 hà acceleratu a trasfurmazioni digitale di l'acquistu di u settore publicu, furzendu parechje urganisazioni à aduttà soluzioni digitali per necessità. Tuttavia, a transizione ùn hè micca sempre stata liscia.

In cunclusione, l'indagine realizata da Euna Solutions mette in risaltu u panorama cambiante di l'e-procurement di u settore publicu. Enfatiza l'adopzione crescente di a tecnulugia digitale, e sfide affrontate in u reclutamentu di prufessiunali di compra più ghjovani, è l'impurtanza di i prucessi simplificati è l'automatizazione in l'operazioni di acquisti.

Fonti: sondaghju Euna Solutions, John Alexander, vicepresidentu senior di Euna Solutions, pruduttu.