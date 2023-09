Dbrand annuncia i piatti PS5 in edizione limitata ispirati à i disegni di Spider-Man

A cumpagnia di a pelle di cunsola persunalizata Dbrand hà svelatu un novu set di platti PS5 in edizione limitata chjamati Arachnoplates. Questi piatti sò assai ispirati da i disinni ufficiali di Spider-Man di Sony, in particulare u bundle per u prossimu ghjocu Marvel's Spider-Man 2.

U bundle in edizione limitata di Sony presenta una copertina PS5 persunalizata cù viti neri nantu à un fondo rossu, chì simbolizza a battaglia trà Venom è Spider-Man. L'Arachnoplates di Dbrand s'assumiglia assai à u disignu di Sony, ma presentanu una tela più intricata è senza spider.

L'interpretazione ludica di Dbrand nantu à a versione di Sony hè evidenti in a descrizzione di l'articulu. A cumpagnia si burla sottilimente di Sony per ùn avè micca pruduciutu abbastanza stock di i so pannelli laterali di video game licenziati. Dbrand dici: "Grazie per abbandunà a palla, voi [serie di improperi]". Questa hè una rifarenza à u fattu chì i platti ufficiali di Sony anu vindutu rapidamente, purtendu à scalpers chì li rivendu à prezzi esorbitanti. Dbrand hà u scopu di affruntà a penuria è offre una alternativa à i fan chì anu mancatu i piatti ufficiali.

Questa ùn hè micca a prima volta chì Dbrand hà criticatu publicamente Sony. In u 2021, a cumpagnia hà liberatu i so propii platti di rimpiazzamentu per a PS5, affirmannu chì hà "fissatu" u disignu di Sony. Dbrand hà ancu sfidatu à Sony à fà una causa in una dichjarazione audace nantu à u so situ web. Tuttavia, in ultimamente, anu avutu a ritirà i platti da a vendita quandu Sony hà emessu una lettera di cessazione è di cessazione chì minacciava l'azzione legale.

L'Arachnoplates di Dbrand pò esse pre-ordinatu per 65 dollari canadiani, cù opzioni supplementari cum'è una pelle per copre a mità di a copertina PS5 è strisce di luci rosse. In cunfrontu, e copertine ufficiali di Spider-Man sò vendute per £ 54.99 in a PlayStation Store.

L'approcciu ludicu di Dbrand è l'offerte in edizione limitata furnisce i fan di PS5 cù opzioni di persunalizazione alternative. Mentre ispiratu da i disinni di Sony, Dbrand aghjusta u so propiu toccu, accolta à quelli chì anu mancatu nantu à i piatti ufficiali o simpricimenti preferiscenu una estetica diversa.

Fonte: Ùn furnita.