Sei ghjochi extra PlayStation Plus annunziati per settembre

Una lista filtrata hà revelatu i sei ghjochi PlayStation Plus Extra chì seranu dispunibili in settembre. I ghjochi sò stati spartuti da una fonte affidabile billbil-kun nantu à Dealabs. A linea include NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 hè un prequel aghjurnatu à NieR: Automata. Hà ricivutu critichi pusitivi, cù IGN chì l'hà datu un 8/10 è elogiandu a visuale è u cummattimentu migliuratu. A storia di u ghjocu hè cunsiderata cum'è a so funzione standout.

Unpacking, liberatu in u 2021, hè un ghjocu indie populari chì gira intornu à l'urganizazione di l'articuli in diversi lochi. IGN l'hà attribuitu un 8/10, mettendu in risaltu u so ghjocu di puzzle simplice ma satisfacente è a so capacità di cuntà una storia poignante nantu à e cose persunali.

Questi ghjoculi sò previsti per esse dispunibuli per i membri PS Plus Extra è Premium à partesi da u 19 di settembre. Questa liberazione marca u primu batch di ghjochi dopu à u recente aumentu di prezzu di Sony per tutti i so abbonamenti PS Plus 12-month in u mondu sanu.

A ora, ùn ci hè micca cunferma ufficiale da Sony in quantu à a lista di ghjocu filtrata o a so dispunibilità. I fans aspettanu ansiosamente un annunziu ufficiale per cunfirmà a linea. Stay tuned for more updates.

