E sfide uniche di a cibersigurtà in l'industria di u petroliu è di u gasu

L'industria di u petroliu è di u gasu hè una parte vitale di l'ecunumia glubale, chì furnisce impieghi è alimentendu diversi settori in u mondu. Siccomu l'industria abbraccia a trasfurmazioni digitale, l'investimenti in tecnulugia digitale, cum'è l'IoT, l'analitiche è l'informatica in nuvola, sò previsti di più di $ 20 miliardi quist'annu. Tuttavia, sta trasformazione digitale in crescita espone ancu l'industria à minacce cibernetiche sofisticate.

L'industria di u petroliu è di u gasu hè divisa in segmenti upstream, midstream è downstream, ognunu cù e so caratteristiche uniche, chì aghjunghjenu cumplessità à a sfida di cibersigurtà. U segmentu upstream implica l'esplorazione è l'estrazione di materie prime, spessu sparse in vasti spazii geografichi, rendendu difficiule a sorveglianza di a cibersicurezza. U settore midstream, rispunsevuli di u trasportu è u almacenamentu, face sfide simili, soprattuttu per via di a fiducia in i venditori di terze parti. U segmentu downstream si focalizeghja nantu à a raffinazione è a distribuzione, spessu basandusi in sistemi legati vulnerabili à e minacce cibernetiche muderne.

A navigazione in u paisaghju di cibersecurità di l'industria di u petroliu è di u gasu hè un compitu ardu. Una di e sfide primarie hè i costi fluttuanti guidati da fattori cum'è e tensioni geopolitiche è i fluttuazioni ecunomiche, chì ponu purtà à riduzioni in iniziative di cibersigurtà. Inoltre, l'esaurimentu di e fonti di esplorazione è di produzzione aumenta i costi è aumenta a fiducia in i sistemi di tecnulugia operativa (OT), chì allarganu a superficia di attaccu per i ciberattacchi.

I regolamenti è i normi presentanu ancu una sfida, postu chì l'urganisazioni anu bisognu di mantene l'ambienti regulatori chì cambianu constantemente, chì ponu esse costosi, in particulare per e cumpagnie più chjuche chì mancanu squadre di cunfurmità dedicate. L'infrastruttura invechjata, in particulare in i settori upstream è downstream, pone un'altra sfida, postu chì questi sistemi legati ùn anu micca avè aghjurnamenti di software critichi o patch di sicurezza, facenduli vulnerabili à i ciberattacchi.

E migliori pratiche per fà u petroliu è u gasu resistenti à e minacce avanzate

Per affruntà e sfide di sicurezza uniche in u settore di u petroliu è di u gasu, una visibilità cumpleta di tutti i sistemi ciber-fisici (CPS) in l'ambiente OT hè essenziale. Questu richiede un inventariu detallatu in tempu reale di l'assi in siti di perforazione, piattaforme, pipeline, piante è raffinerie. L'integrazione di l'arnesi IT è i flussi di travagliu esistenti cù i sistemi OT hè ancu cruciale, postu chì i protokolli proprietarii è i sistemi legati in l'industria pò esse micca cumpatibili cù i sistemi IT tradiziunali.

L'estensione di i cuntrolli di sicurità IT è a guvernanza à l'ambienti OT hè vitale per colma a distanza trà l'ambienti operativi è i cuntrolli di cibersicurezza. L'implementazione di a segmentazione di a rete hè ancu impurtante per limità u muvimentu di malware è limità l'impattu di l'attacchi. Segregandu i sistemi critichi è i dati sensibili, l'imprese ponu implementà pulitiche di sicurezza adattate per risponde à i bisogni distinti di ogni sottorete.

Adutendu queste migliori pratiche, e cumpagnie di petroliu è di gasu ponu salvaguardà in modu efficace a so infrastruttura critica, risponde à i normi regulatori è prevene incidenti catastròfichi di cibersigurtà. Cù una strategia cumpleta di cibersigurtà in u locu, l'industria pò navigà e sfide di a trasfurmazioni digitale è prutegge si da e minacce cibernetiche in evoluzione.

Fonti:

- Justin Woody, Direttore Senior Strategia Industriale in Claroty