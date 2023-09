Procreate Dreams: Una nova app d'animazione 2D per iPad

Procreate, a cumpagnia di software d'illustrazione digitale, hè pronta à lancià Procreate Dreams, una app d'animazione 2D per iPad, u 22 di nuvembre. Questa app hà u scopu di furnisce l'arnesi d'animazione chì sò accessibili à tutti, indipendentemente da a so sperienza d'animazione. A cuntrariu di parechji altri software in l'industria, Procreate Dreams offre una opzione di compra una volta per $ 19.99, piuttostu cà un mudellu di prezzu di abbunamentu.

Cuncepitu per u toccu, Procreate Dreams include funzioni cum'è Performing chì permettenu à l'utilizatori di aghjunghje fotogrammi chjave à i so prughjetti cù gesti in tempu reale. Stu strumentu prumette di rivoluzionarà u prucessu di animazione, permettendu à i creativi di risponde istantaneamente à e so creazioni mentre ghjucanu. L'app presenta ancu una Timeline Multi-touch, chì permette una integrazione perfetta di disegnu, animazione celu, keyframing, editazione di video è cumpusizioni, tuttu cù l'usu di gesti.

Procreate Dreams offre à l'artisti a capacità di animà nantu à filmati video è offre un strumentu chjamatu Flipbook, chì hè un omagiu à l'animazione tradiziunale. L'artisti ponu creà GIF in looping brevi, animazioni di caratteri cumplessi, è più cù questa funzione. L'app supporta ancu a rotoscopia, una tecnica induve l'animatori traccianu nantu à fotogrammi video, permettendu l'importazione di filmati ProRes finu à 8K in risoluzione. Inoltre, ci hè un novu mutore audio chì permette à l'utilizatori di aghjunghje voci di caratteri, musica è effetti sonori à i so prughjetti animati.

Procreate Dreams utilizza i stessi spazzole di l'app Procreate originale, ottimizzata per l'usu cù l'Apple Pencil. I canvas più grandi, più strati, è u sustegnu tutale per i schedari creati in Procreate sò ancu inclusi. L'app introduce un furmatu di file Procreate specializatu cuncepitu per a sincronizazione iCloud, chì permette l'accessu istantaneu à i fugliali 1TB senza carica, salvate o esportazione. Questi schedari conservanu tutta a storia di annullamentu di un prughjettu, facenu fàciule per l'artisti di sperimentà senza u timore di perde u so travagliu.

Procreate Dreams hè previstu di esse un cambiamentu di ghjocu di l'industria, simile à u so predecessore, l'app originale di illustrazione Procreate. Cù e so funzioni putenti è l'interfaccia amichevule, Procreate hè stata l'app iPad pagata più venduta per più di sei anni. U so rifiutu di aduttà un mudellu di abbonamentu mensuale, à u cuntrariu di cuncurrenti cum'è Adobe è Clip Studio Paint, hà guadagnatu una basa d'utilizatori dedicata è fideli.

