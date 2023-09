Primeape hè una scelta cumpetitiva in Pokémon GO?

Mentre Mankey Spotlight Hour s'avvicina in Pokémon GO, i furmatori sò ansiosi di sapè se Primeape, a forma evoluta di Mankey, hè viable in a scena competitiva è di raid di u ghjocu. Per determinà questu, parechji fatturi deve esse cunsideratu.

Prima, Primeape hè una criatura pura di tipu Fighting, chì a rende debule contr'à l'attacchi di tipu Psichicu, Volante è Fata, è resistente à attacchi di tipu Dark, Bug, è Rock. U so stat più altu hè u so attaccu, chì hè un impressiunanti 207. Mentre chì i so altri stats sò più bassu, questu ùn hè micca classificatu cum'è un cannone di vetru.

In battaglie di ghjucatore versus ghjucatore (PvP), Primeape si comporta decentemente in tazzi speciali, ma hè pocu in paragunà à i cummattenti principali cum'è Scrafty è Medicham, chì anu accessu à Power-up Punch. In a Great League, Primeape hè surclassatu, è in l'Ultra League, u so muvimentu datatu u frena.

Tuttavia, per quelli determinati à aduprà Primeape, un muvimentu di Counter, Cross Chop è Night Slash hè cunsigliatu per a cobertura. In alternativa, Close Combat pò esse usatu per u massimu dannu.

In i raids di u ghjucatore versus l'ambiente (PvE), Primeape si face male per l'esistenza di Machamp. Mentre pò esse usatu in raids di trè stelle più debuli, a so efficacità hè limitata paragunata à i raids di cinque stelle. Per scopi di raid, Close Combat, Ice Punch è Night Slash sò attacchi ideali caricati secondu u capu di i ghjucatori chì volenu cumbatte.

In cunclusione, mentri Primeape pò esse micca a scelta più cumpetitiva in Pokémon GO, pò ancu esse usata in modu efficace in situazioni specifiche. I furmatori chì anu interessatu à aghjunghje Primeape à a so cullezzione per u cumpletu di Pokedex ponu sempre truvà valore in l'acquistu di sta criatura.

Fonti:

- A Cumpagnia Pokémon

- Sportskeeda