A Cullezzione Naziunale di Fotografia Aerea (NCAP) hè un repositoriu rinumatu di l'imaghjini aerei storichi, chì include milioni di immagini catturà avvenimenti è lochi globali significativi. L'ughjettu primariu di NCAP hè di cullà è salvaguardà questi preziosi registri in formati digitali è fisici, assicurendu a so preservazione per e generazioni future.

Per affruntà e sfide legate à a gestione è a cunservazione, Alan Potts, u Manager di Digital Imaging, hà cercatu Monmouth Scientific per una soluzione per stabilisce un ambiente pulitu per a gestione sicura di a cullezzione di a squadra NCAP. Dopu avè trasfirutu in una nova facilità in Edimburgo, a squadra NCAP hà guadagnatu u spaziu necessariu per affruntà queste sfide.

Monmouth Scientific hà identificatu u Recirculating Fume Cupboard cum'è a suluzione ottima per risponde à i bisogni di a squadra. Stu spaziu di travagliu furnisce i tecnichi cun un ambiente sicuru è efficiente per i travaglii cum'è a rimozione di muffa da stampe fotografiche è a preparazione di film. L'armarii canalizzanu in modu efficace u flussu d'aria, catturà i vapori è li cunfinanu in una zona di travagliu cuntrullata. L'aria pulita hè poi espulsa torna in u laboratoriu attraversu l'utilizazione di filtri di carbone attivatu.

L'usu di sti cabine di fume à ricirculazione ùn solu assicura un spaziu di travagliu più sanu per i membri di u persunale, ma offre ancu benefici di risparmiu di costi è cuntribuisce à un ambiente di laboratoriu più verde è sustenibile. Cù l'implementazione di sta nova tecnulugia è i miglioramenti di u flussu di travagliu, u NCAP hè avà capaci di prioritizà i prublemi di conservazione critichi.

Alan Potts, u Manager di l'Imaging Digitale, hà espresu a so satisfaczione per travaglià cù Monmouth Scientific, affirmannu chì a so guida è a so cumpetenza eranu inestimabili per identificà i risichi è selezziunate l'equipaggiu adattatu per u travagliu. U partenariatu hà risultatu in u sviluppu di suluzioni persunalizati chì si adattanu à l'applicazione unica di u NCAP, chì li permettenu di priservà stu record unicu di avvenimenti mundiali vistu da sopra.

Monmouth Scientific hè un capu in soluzioni d'aria pulita, spicializata in tecnulugia di ricirculazione rispunsevuli di l'ambiente. E so suluzioni, cumpresi Fume Cupboards, Sistemi di Flussu Laminare, Armadi di Sicurezza Biologica, Unità di Contenimentu di Polvere, è Cleanrooms di Classe ISO, dà priorità à a sicurità di u persunale minimizendu u cunsumu d'energia. Acconzanu à una vasta gamma di industrii, cum'è laboratori, istituzioni di ricerca, cumpagnie farmaceutiche, fabricatori di elettronica è cumpagnie aerospaziali.

In generale, sta cullaburazione trà a Cullizzioni Naziunale di Fotografia Aerea è Monmouth Scientific mostra l'impurtanza di e tecnulugii è e pratiche innovatori per assicurà a preservazione è l'accessibilità di dischi preziosi per e generazioni future.

