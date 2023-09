U Saab Center di UMass Lowell riceve una cuncessione per espansione l'archiviu digitale portoghese americanu

U Saab Center for Portuguese Studies di UMass Lowell hà ricevutu una borsa di $ 300,000 da a Fundazione William M. Wood di Boston. Questa cuncessione sustene l'espansione di e cullezzione di l'Archiviu Digitale Portughese Americanu (PADA) in u Centru di UMass Lowell per a Storia di Lowell. I fondi seranu usati per documentà l'esperienza portoghese-americana in altre cumunità di Massachusetts, cumprese Cambridge / Somerville è Peabody.

Stabbilita trè anni fà, PADA cuntene attualmente 34 cullezzione è più di 3,000 fotografie è documenti, è ancu filmi è registrazioni audio. Questi fondi d'archivi sò accessibili à i studienti, educatori è u publicu generale. A nova borsa permetterà à PADA di cuntinuà u so travagliu cù l'archivista à tempu pienu Nicole "Nikki" Tantum è u storicu Dr Gregory Gray Fitzsimons. Tantum allargarà e cullezzione di l'archiviu, mentri Fitzsimons aduprà sti materiali per scrive una storia di u portughese in Greater Lowell.

U duttore Frank Sousa, u direttore di u Saab Center, enfatiza l'impurtanza di registrà l'esperienza portoghese-americana, in particulare chì ùn ci hè più immigrazione in corso. Parechji ducumenti, cum'è quelli di e chjese è di l'associi, sò in riscu di spariscia, postu chì sti istituzioni svaniscenu à pocu à pocu. L'archiviu hà ricivutu cullezzione di diverse generazioni di portoghesi-americani, assicurendu chì a so storia è a cultura seranu priservata è resa accessibile à u publicu.

U duttore Sousa spera chì i sforzi di u Saab Center è PADA incuraghjenu una più grande participazione portoghese in publicazioni, documentarii è altre produzzioni culturali ligati à l'esperienza americana. Ellu sottolinea ancu a necessità di cuntinuà a cullizzioni di materiali da e famiglie, cum'è ritratti, passaporti è lettere, per chronicle è capisce megliu l'esperienza portoghese in a regione è in tutta l'America per e generazioni future.

Per accede à e cullezzione di l'Archiviu Digitale Portughese Americanu, visitate u situ web di UMass Lowell.

- Definizioni:

- Saab Center for Portuguese Studies: Un centru di ricerca in UMass Lowell dedicatu à u studiu di a cultura è a storia portoghese.

- Archivio digitale portoghese americanu (PADA): un archiviu in u Centru di UMass Lowell per a storia di Lowell chì documenta l'esperienza portoghese-americana per mezu di cullezzione di ritratti, documenti, filmi è registrazioni audio.

- William M. Wood Foundation: Una fundazione basatu in Boston chì hà furnitu una cuncessione per sustene l'espansione di PADA.

- UMass Lowell: L'Università di Massachusetts Lowell, una università di ricerca publica situata in Lowell, Massachusetts.