Apple presenta u Modu Ritrattu Enhanced è Modu Notte in iPhone 15

Riassuntu: Apple hà svelatu l'aghjurnamenti di e funzioni più recenti per a so app camera in l'iPhone 15. U Modu Ritrattu rinfurzatu incorpora avà a tecnulugia di l'apprendimentu automaticu per detectà automaticamente e persone è l'animali, chì furnisce l'utilizatori cù ritratti stupenti cum'è ritratti. Inoltre, Apple hà aghjustatu miglioramenti à u Modu Notte per rinfurzà e capacità di fotografia di poca luce. L'iPhone 15 vanta ancu specificazioni di a camera aghjurnata cù una lente di apertura f / 1.6, una opzione telephoto 2x è una capacità di 24 megapixel.

Apple hà purtatu u so rinumatu Modu Ritrattu à u prossimu livellu in l'iPhone 15 cù l'integrazione di a tecnulugia di l'apprendimentu automaticu. Questa nova funzione utilizza algoritmi avanzati per analizà a cumpusizioni di a foto è cambia automaticamente à u Modu Ritrattu quandu una persona o un animale domesticu hè rilevatu. Questa innuvazione hà per scopu di furnisce l'utilizatori cù ritratti di l'aspettu prufessiunale senza bisognu di aghjustamenti manuali.

Inoltre, dopu avè catturatu una foto in Modu Ritrattu, l'utilizatori anu avà a capacità di cambià u focu trà e diverse individui o animali domestici, assicurendu chì u sughjettu desideratu hè perfettamente evidenziatu. Ancu se l'opzione di disattivà u Modu Ritrattu è di vultà à a foto originale hè stata dispunibule da a so introduzione, sta nova aghjurnazione aghjusta una versatilità più grande è un cuntrollu creativu à a funzione.

Apple hà ancu rializatu u Modu Notturnu, chì permette à l'utilizatori di catturà foto stupende ancu in ambienti difficili di poca luce. Mentre i dettagli specifichi nantu à e migliure ùn sò micca stati divulgati, l'impegnu di Apple à rinfurzà continuamente sta funzione suggerisce chì l'utilizatori ponu aspittà una qualità di l'imaghjini megliu è un rumore ridottu in scenarii scarsi.

In quantu à e specificazioni di a camera, l'iPhone 15 vanta una lente d'apertura f / 1.6, chì permette più luce per entra in u sensoru di a camera, risultatu in immagini più nitide è vibranti. Inoltre, l'opzione di telefoto 2x offre à l'utilizatori una capacità di zoom rinfurzata, chì li permette di catturà sugetti da una distanza senza compromette a qualità di l'imaghjini. Cù una capacità di 24 megapixel, l'utilizatori ponu aspittà di foto di risoluzione più alta cù più dettagli è chiarità.

In generale, l'aghjurnamenti d'Apple à u Modu Ritrattu è u Modu Notte, accumpagnati da e specificazioni di a camera mejorate in l'iPhone 15, dimustranu l'impegnu di a cumpagnia di furnisce i so utilizatori capacità fotografiche eccezziunali. Questi avanzamenti assicuranu chì l'utilizatori ponu catturà ritratti stupenti è ritratti d'alta qualità in ogni cundizione di illuminazione.

Fonti:

- Apple (senza URL furnitu)

Nota: Nisun URL specificu hè statu furnitu per e fonti.