A speculazione principia mentre i fan aspettanu settembre Nintendo Direct

I fan di Nintendo aspettanu ansiosu l'annunziu di una vitrina Nintendo Direct di settembre, una tradizione chì hè stata seguita da a cumpagnia in l'anni precedenti. Mentre Nintendo ùn hà micca annunziatu ufficialmente l'avvenimentu, l'ultimi anni anu dimustratu un mudellu coherente di una presentazione diretta di settembre. Cù fughe è rumuri chì circulanu annantu à i demo di u rumore di Switch 2 chì sò mostrati à i sviluppatori à Gamescom 2023, a speculazione hè sempre più forte.

U periodu di a mità di u mese chì porta à u Tokyo Game Show, chì principia u 21 di settembre, hè statu storicamente un tempu primariu per Nintendo per fà una vitrina. In cunsiderà u calendariu riccu di e versioni di u ghjocu per u restu di u 2023, cumprese tituli cum'è Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC, è Detective Pikachu Returns, certi fanatichi ponu dumandassi s'ellu hè u mumentu propiu per Nintendo per revelà. ancu di più ghjochi.

Tuttavia, fighjendu l'anni precedenti, Nintendo Directs in settembre anu spessu inclusu annunzii di tituli futuri. U rumore rumore hè digià buzzing with potential games chì puderia esse presentatu in l'eventu, è ci hè sempre a pussibilità di sviluppatori di terzu chì mostranu i so tituli non Nintendo per u Switch.

Mentre chì u 2023 hè digià pienu di versioni eccitanti, i fanni aspettanu ancu in u 2024, induve u novu ghjocu di a Principessa Peach è un rumore di Luigi's Mansion: Dark Moon remaster puderia esse revelatu. Ci hè ancu anticipazione per a liberazione di Splatoon 3 Side Order DLC.

Sia o micca un Nintendo Direct di Settembre avarà da questu annu hè ancu da esse vistu, ma i fanni restanu speranti. Un sondaghju realizatu trà i fanni mostra chì a maiuranza crede chì ci sarà un Direttu, cù u 66% chì aspetta una vitrina piena di tituli di prima parte. 18% pensanu chì pò esse troppu prestu dopu à u recente Wonder Direct, mentre chì 7% crede chì Nintendo romperà a tendenza questu annu.

In generale, i fan di Nintendo aspettanu ansiosi ogni annunziu in quantu à un Direttu di Settembre, anticipendu ansiosamente ciò chì ghjochi è sorprese si trovanu in magazzinu.

