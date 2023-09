Tempi di liberazione per u DLC Teal Mask in Pokémon Scarlet è Violet

L'addestratori di u mondu aspettanu ansiosamente a liberazione di u primu DLC Pokémon Scarlet and Violet, The Teal Mask. Lanciatu u marcuri 13 di settembre, i ghjucatori sò curiosi di i tempi di liberazione specifichi in a so regione.

Sicondu l'infurmazioni cunfirmate, The Teal Mask DLC serà liberatu à i seguenti tempi:

- 6 pm Ora di u Pacificu (12 settembre)

- 8h12 Ora Centrale (XNUMX settembre)

- 9 ore ora di l'Est (12 settembre)

- 2 am Time UK (13 settembre)

- 3 am Time Europe Centrale (13 settembre)

- 5:30 am Time Indian (13 settembre)

- 9 am Time Japan (13 settembre)

Questi tempi ponu esse sughjetti à cambià, ma u ghjocu hè previstu di lancià intornu à u tempu furnitu. I ghjucatori devenu esse aghjurnati per qualsiasi annunziu riguardanti i cambiamenti di u tempu di liberazione.

The Teal Mask hè una parte di u DLC Hidden Treasure of Area Zero per Pokémon Scarlet è Violet. U DLC porta i ghjucatori in un viaghju di scola à Kitakami, un paese vibrante pienu di attività festive è venditori di strada. A Cumpagnia Pokemon hà digià scherzatu novi mostri di sacchetta, Legendarii è caratteri chì saranu presentati in The Teal Mask.

Leaks anu ancu revelatu infurmazioni supplementari nantu à e novi capacità, entrate Pokedex, è mostri di tasca cum'è Bloodmoon Ursaluna. A seconda parte di The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, chjamata The Indigo Disk, hè prevista per una liberazione Q4 / Winter in 2023.

I ghjucatori chì volenu sperimentà u DLC Teal Mask anu bisognu di pussede Pokemon Scarlet o Pokemon Violet. Quelli chì pussede i dui ghjochi duveranu cumprà copie separate di The Teal Mask.

Malgradu i prublemi tecnichi iniziali chì anu impactatu l'immersione è l'esperienza di u ghjucatore, Pokémon Scarlet è Violet anu avutu un lanciu di grande successu, diventendu a più grande liberazione Nintendo di tutti i tempi cù 10 milioni di copie vendute in i primi trè ghjorni.

