L'aghjurnamentu di Settembre 2023 di Pixel Watch porta miglioramenti minori

L'ultima aghjurnazione per u Pixel Watch, liberata in settembre di u 2023, si concentra principalmente in a sicurità è a correzione di bug. Questa aghjurnazione, cù u numeru di custruzzione RWDC.230905.003, include u patch di sicurezza più recente per a prutezzione di u dispositivu.

Ancu se u ritardu in a liberazione di sta aghjurnazione hà affettatu alcuni telefoni, ùn hà micca impattu in Wear OS. Google hà furnitu un changelog chì menziona solu u patch di sicurezza, chì indica chì questa aghjurnazione ùn porta micca funzioni o miglioramenti significativi à u Pixel Watch.

U rollout di l'aghjurnamentu OTA hè programatu per inizià l'11 di settembre per a maiò parte di i dispositi. Tuttavia, l'utilizatori in Canada anu da aspittà finu à u 18 di settembre per riceve l'aghjurnamentu. Stu ritardu trà e date di liberazione hè inaspittatu è puderia esse dovutu à considerazioni regiunale o esigenze tecniche specifiche.

Da avà, u metudu standard di attivà manualmente l'aghjurnamentu nantu à u Pixel Watch ùn funziona micca. L'opzione per verificà l'aghjurnamenti da u menu di paràmetri mostra solu u missaghju "U vostru sguardu hè aghjurnatu". Tuttavia, ci hè una soluzione per inizià u prucessu di scaricamentu. Toccu u screnu "U vostru sguardu hè aghjurnatu" parechje volte in successione rapida, l'utilizatori ponu invià l'aghjurnamentu per inizià a scaricazione. Inoltre, disattivà Bluetooth è affidà solu à u Wi-Fi pò accelerà u prucessu di scaricamentu.

Mentre chì sta aghjurnazione ùn pò micca introduci alcuna funzione rivoluzionaria, hè cruciale per mantene i dispositi aghjurnati cù l'ultimi patch di sicurezza. L'utilizatori sò cunsigliati per installà l'aghjurnamentu di settembre 2023 appena diventa dispunibule per assicurà chì u so Pixel Watch resta prutettu contr'à e potenziali vulnerabilità.

Fonti:

- Google Changelog

- Link FTC: [URL fonte]