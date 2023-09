Google lanciarà Pixel Watch 2 u 4 d'ottobre

Google hà da svelà u so assai attesu Pixel Watch 2 à fiancu à a prossima iterazione di a so linea telefonica di punta Pixel u 4 d'ottobre. U Pixel Watch originale, liberatu l'annu passatu, presentava un chip obsoleto è mancava un rendiment ottimale. In ogni casu, u Pixel Watch 2 hè previstu per affruntà queste preoccupazioni cù u so chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, promettendu un rendimentu più snappier è una vita di a bateria mejorata.

Un cambiamentu significativu cù u Pixel Watch 2 hè u requisitu per l'accoppiamentu cù un telefunu Android. Mentre u Pixel Watch originale necessitava un telefunu Android cù Android 8 o superiore, u novu cronometru funzionerà solu cù i telefoni Android 9.0 o più recente. Questu significa chì a percentuale di i telefunini Android cumpatibili diminuirà da 92% à circa 84% di mudelli attivi.

U Pixel Watch 2 serà preinstallatu cù Wear OS 4, mentre chì u Pixel Watch originale hè prubabile di riceve un aghjurnamentu à Wear OS 3. Malgradu u requisitu per un telefunu Android relativamente più recente, hè improbabile chì i pruprietarii di Pixel Watch seranu affettati. cum'è a maiò parte di l'utilizatori anu digià telefoni chì rispondenu à queste specificazioni.

Cù a liberazione di u Pixel Watch 2, Google hà u scopu di furnisce una sperienza purtata perfetta è mejorata per l'utilizatori. Approfittendu di l'ultime tecnulugia è software, a cumpagnia risponde à a crescente dumanda di smartwatches cù prestazioni è funziunalità migliorate.

In generale, l'avvenimentu di lanciamentu di u 4 d'ottobre hè previstu di mostrà l'impegnu di Google per l'innuvazione, offre à l'utilizatori una nova generazione di dispositi chì si integranu perfettamente in i so stili di vita digitale.

