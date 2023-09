Google Teases Pixel Watch 2 cù Novu Design è Funzioni

Google hà publicatu un video teaser di u prossimu Pixel Watch 2, chì palesanu alcune notevoli differenze in u disignu è e funzioni. U smartwatch conserva un disignu generale simili à u so predecessore, ma cù uni pochi di aghjurnamenti chjave.

U cambiamentu più notu hè a matrice di sensori, chì avà presenta un design circular cù LED più chjuchi cumparatu cù i sensori ottichi rettangulari di Pixel Watch originale. I rumuri suggerenu chì u Pixel Watch 2 includerà u sensoru di l'attività elettrodermica cuntinuu di Sense 2, chì pò spiegà u redesign.

Un'altra aghjurnazione significativa hè l'aghjunzione di una classificazione IP68, chì indica una prutezzione mejorata contr'à a polvera è l'acqua cumparatu cù a resistenza à l'acqua di 50 m di Pixel Watch originale. A nova classificazione suggerisce chì u Pixel Watch 2 hè a prova di natazione è pò sustene l'immersione in acqua in una certa misura.

Inoltre, a corona di u Pixel Watch 2 pare à pusà più à rasa cù u screnu, eliminendu u picculu cutout truvatu nantu à l'orologio originale. Hè speculatu chì l'aghjurnamenti maiò per u Pixel Watch 2 pò vene da software è cumpunenti interni, cum'è a piattaforma Qualcomm Snapdragon W5 Plus.

Google hà annunziatu chì i preordini per u Pixel Watch 2 accuminciaranu u 4 d'ottobre, in coincidenza cù l'avvenimentu Pixel di a cumpagnia. Cù questi cambiamenti di design eccitanti è funzioni anticipate, i dilettanti di a tecnulugia è l'utilizatori di i dispositi portabili aspettanu ansiosi u lanciu di u Pixel Watch 2.

Fonte: Victoria Song, Senior Reporter à The Verge

Definizione:

1. Qualificazioni IP68: A classificazione IP68 indica chì un dispositivu hè assai resistente à a polvera è l'acqua, chì permette di immerse in acqua per una certa durata senza danni.

2. Array di sensori: Un array di sensori hè un arrangiamentu di sensori chì travaglianu inseme per cullà è processà e dati, chì permettenu diverse funziunalità è funziunalità in un dispositivu.

3. Sensor d'attività elettrodermica (EDA): Un sensor d'attività elettrodermica misura a conduttività elettrica di a pelle, chì pò furnisce insights in stati fisiologichi è emotivi.

Nota: Questu articulu hè basatu annantu à l'infurmazioni da un articulu fonte, ma ùn include micca URL o imagine da l'articulu originale.