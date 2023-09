Google cunfirma u lanciamentu di Pixel Watch 2 in India u 5 d'ottobre

Google India hà annunziatu chì l'attesu Pixel Watch 2 debutarà in l'India u 5 d'ottobre, un ghjornu dopu à u so lanciu glubale u 4 d'ottobre. U smartwatch serà solu dispunibule per cumprà in Flipkart, a famosa plataforma di e-commerce.

U Pixel Watch 2 serà svelatu cù a serie Pixel 8 è i novi Pixel Buds à l'avvenimentu Made by Google. Mentre i prezzi è e specificazioni di u Pixel Watch 2 ùn sò micca stati divulgati da Google, un video teaser publicatu in X mostra u so disignu, cù una banda di culore di porcellana. U prossimu smartwatch s'assumiglia à u so predecessore, u Pixel Watch, chì ùn hè micca statu liberatu in India.

I rapporti suggerenu chì u Pixel Watch 2 puderia esse alimentatu da un chipset di a serie Qualcomm Snapdragon W5, chì offre una durata di a bateria di più di 24 ore cù a so funzione di display sempre (AOD) attivata. Hè previstu di eseguisce nantu à Wear OS 4. Inoltre, u smartwatch puderia cumparisce quattru pacchetti novi di facci di watch - Accessible, Arc, Bold Digital è Analog Bold - è un corpu d'aluminiu.

A lista di Google Play Console indica chì u Pixel Watch 2 puderia esse equipatu di un Qualcomm SW5100 SoC, rumore chì hè u chipset Snapdragon W5. Mentre Google hè rimasu strettu nantu à e specificazioni di u dispusitivu, u so enfasi nantu à l'IA à u recente avvenimentu Google I / O 2023 suggerisce l'integrazione di a tecnulugia di intelligenza artificiale in i so prudutti futuri.

L'eccitazione cresce à l'avvicinamentu di l'avvenimentu di lanciamentu, è i cunsumatori in India ponu avà aspittà à a dispunibilità di Pixel Watch 2 nantu à Flipkart à partesi da u 5 d'ottobre.

