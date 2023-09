Jupiter annuncia Picross S+ per Nintendo Switch, resurrezzione di i ghjochi Picross solu in digitale

L'amatori di Picross anu ragiò per celebrà cum'è u sviluppatore di ghjocu Jupiter hà annunziatu recentemente a prossima liberazione di Picross S + per u Nintendo Switch. Questa notizia eccitante significa chì nove ghjochi Picross precedentemente solu digitali seranu resuscitati è resi dispunibuli una volta, assai per u piacè di i fan.

Sicondu i rapporti, Picross S + includerà i puzziche Picross e originali è ancu introduverà i successivi ghjochi Picross e cum'è pacchetti di puzzle pagati. Inoltre, u bundle presenterà Picross e9, un ghjocu prima esclusivu di u Giappone chì finalmente farà u so debut in Occidente.

Ancu se u ghjocu hè stallatu per esse lanciatu in 2024, ci sò digià parechji ghjochi Picross dispunibili nantu à u Nintendo Switch per quelli chì ùn ponu aspittà. Un esempiu hè Picross S Genesis & Master System Edition, chì offre pictogrammi di caratteri Sega amati per i fanni di piacè.

Mentre chì u costu per ogni pacchettu di cuntenutu è Picross S + stessu hè un prezzu di $ 4.99, u prezzu tutale per tutti i nove ghjochi hè stimatu à circa $ 45. Malgradu u prezzu apparentemente altu, i ghjucatori avid di Picross ponu attestà l'innumerevoli ore di scioglimentu di u cervellu è addictive puzzle-solving chì questi ghjochi furniscenu.

Vale a pena nutà chì mentre Picross S + hè una fantastica aghjunta à a biblioteca Nintendo Switch, l'esperienza tattile di ciseling blocks in Mario's Super Picross, dispunibule per un abbonamentu Nintendo Switch Online, resta senza pari.

In generale, l'annunziu di Picross S + è a risurrezzione di i ghjochi Picross solu digitale hè un sviluppu benvenutu per i fan di u generu puzzle. Forse sta liberazione incuraghjerà ancu Jupiter à portà più tituli Picross esclusivi di u Giappone à u mercatu occidentale, cumpiendu i desideri di i ghjucatori ansiosi chì anu bramatu di sperimentà questi ghjochi.

