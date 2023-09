Novi filtri Bloom Gold Diffusion per i Cinematographs

A cullaburazione trà u cinematografu premiatu Philip Bloom è Formatt-Hitech hà risultatu in a creazione di a serie di filtri di diffusione Bloom Gold. Questi filtri di diffusione viti sò cuncepiti per eliminà l'edge digitale in l'imaghjini prudutte da e camere è lenti muderni mentre furnisce ancu un effettu di riscaldamentu sottile.

Bloom hà ricunnisciutu a necessità di una suluzione chì puderia rinfurzà u caratteru è a prufundità di l'imaghjini prudutte da càmera è lenti di alta qualità. Insatisfattu di l'opzioni esistenti, hà assuciatu cù Formatt-Hitech per sviluppà i so filtri di diffusione. Creati cù vetru otticu Schott B270i è meticulosamente finiti a manu in u Regnu Unitu, questi filtri esemplificanu i più alti standard di qualità.

I filtri di diffusione Bloom Gold sò dispunibuli in forza di 1/8, 1/4, è 1/2, è una gamma di dimensioni da 49mm à 82mm. Cù un anellu di filtru anti-riflettente, questi filtri ponu esse facilmente utilizati sia cù lenti fissi è lenti di cinema più chjuchi. L'scelta trà e diverse forze permette à l'utilizatori di sintonizà l'effettu desideratu basatu annantu à fatturi cum'è lenti, illuminazione è lunghezza focale.

I filtri venenu cù una scelta di finiture d'anelli, sia tradiziunale neru o opulente d'oru, ancu s'è u vetru è l'effettu restanu uguali per e duie versioni. I prezzi per i filtri Bloom Gold varianu da $ 87.50 US per i filtri 49mm à $ 140 US per e versioni 82mm. Puderanu esse acquistati direttamente da u situ Formatt-Hitech in i Stati Uniti è u Regnu Unitu.

Cinematographers chì cercanu à rinfurzà l'impattu visuale è u caratteru di e so imagine ponu avà s'appoghjanu nantu à i filtri di diffusione Bloom Gold per furnisce una suluzione. Creati cun meticulosa attenzione à i dettagli è utilizendu materiali di alta qualità, questi filtri offrenu a sintonizzabilità è a versatilità desiderata da i prufessiunali in u campu.

