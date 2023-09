A Longtime Home di Paul Anka ghjunghje à u mercatu per $ 10 milioni

A lussuosa casa di l'area di Los Angeles di u famosu crooner canadianu Paul Anka hè avà in vendita à un prezzu di $ 10 milioni. Situata in l'estate Sherwood Country Club in Thousand Oaks, California, sta residenza di 7,791 piedi quadrati si trova nantu à quasi 6 ettari di terreni gated, offre una vista mozzafiato di u clubhouse è di e muntagne circundante.

A pruprietà, listata da Mary Ann Scott di Beverly & Company è Team Nicki LaPorta è Karen Crystal à Compass, abbraccia u stilu di vita Sherwood cù a so mistura di opulenza è a bellezza naturale di u lagu vicinu è di Santa Monica Mountains.

Acclamatu per i so successi cum'è "Put Your Head on My Shoulder", "Diana" è l'iconicu "My Way" (fattu famosu da Frank Sinatra), Paul Anka hà acquistatu sta residenza d'inspirazione francese in u 2007 per pocu menu di $ 4 milioni. Cù u so layout semi-apertu, i pavimenti in petra, i soffitti alti è i luminari di dichjarazione, a casa emana eleganza è stile.

A residenza vanta una despensa di chef cù una spaziosa isula è un angolo di colazione finestratu. Dispone ancu di parechje sale di ricezione, duie di quali ospitanu a cullezzione di dischi d'oru di Anka. E porte francese in tutta a casa furniscenu l'accessu à u patiu, induve una piscina infinita, parechji spazii di salotti, è una fossa di focu creanu un paradisu esterno.

A pruprietà offre quattru camere en-suite, cù dui bagni supplementari. A suite principale hè custituita da una zona d'uffiziu, un caminu, è un bagnu cù una bagnera. Inoltre, a casa include un studio di registrazione, una cantina di vinu, parechji spazii d'uffiziu, è una sala di biliardo.

Per i dilettanti di fitness, ci hè una palestra climatizzata situata in una struttura di vetru indipendente, cù un bagnu è una doccia esterna. Cù i so numerosi servizii è un ambiente stupente, sta casa presenta un stile di vita lussuoso è idilliacu.

