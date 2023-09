U potenziale promettente di l'Apple Glasses: Un sguardu più attentu à i Brevetti Recenti

By

À mezu à u buzz chì circundava l'attesa cuffie Vision Pro VR, a discussione di Apple Glasses pare avè pigliatu un postu in daretu. In maghju, i dubbiti sò stati suscitati annantu à a liberazione attuale di sti vetri di realtà aumentata (AR), cunziddi l'esistenza di a Vision Pro. Tuttavia, ci sò ragiuni distinti perchè Apple Glasses pò ancu avè un postu in u mercatu.

A cunfortu è a praticità ghjucanu un rolu cruciale in l'esperienza di l'utilizatori. Micca ogni situazione richiede a putenza bruta di Vision Pro, è l'usu constantemente di un auricular pò diventà stancu. I dispusitivi ligeri chì offrenu comodità è funziunalità rapida sò spessu preferiti. Apple pare capisce questu, cum'è dimustratu da una recente presentazione di patenti chì delinea diverse funzioni eccitanti per un dispositivu AR.

Una caratteristica evidenziata in a patente hè una corona digitale per a navigazione senza sforzu. Permette à l'utilizatori di scorrere facilmente notifiche, imagine, è ancu ghjucà musica. Essenzialmente, sta funzione s'assumiglia à un heads-up display (HUD), chì s'assumiglia à e capacità di un smartwatch ma chì appare direttamente davanti à l'ochji di l'usu.

Tuttavia, se Apple hà intenzione di rende i Glasses viable, e capacità multitasking deve esse implementate. Rapporti recenti suggerenu chì Apple travaglia nantu à dui novi mudelli di Vision Pro, unu per u mercatu di cunsumatori. L'especulazioni nascenu se stu mudellu cuncentratu à u cunsumu serà l'Apple Glasses, o se forsi i Glasses sò stati rimpiazzati da questa nova iterazione.

Siccomu l'avvenimentu Wonderlust d'Apple hè programatu per oghje, ci hè speranza per l'aghjurnamenti nantu à qualsiasi di sti prughjetti di hardware. Tuttavia, hè impurtante nutà chì micca tutti i patenti venenu à fruttu cum'è prudutti o funziunalità realizati. Solu u tempu revelarà veramente i piani di Apple in u regnu di l'auriculari AR.

Fonti: Presentazione di patenti da Apple