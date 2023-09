IBM espande a cullaburazione cù i prudutti Parle per guidà a trasfurmazioni digitale

IBM hà annunziatu una espansione di a so cullaburazione cù Parle Products, una marca di biscotti di punta in India, per accelerà u viaghju di trasfurmazioni digitale di a cumpagnia. Sfruttendu e tecnulugia di nuvola è Intelligenza Artificiale (AI), Parle hà sappiutu migliurà l'efficienza operativa è ottimisà l'infrastruttura IT generale.

Prima di a so cullaburazione cù IBM in 2014, Parle hà affruntatu sfide in a so intricata rete di fornitura è distribuzione per via di strategie non differenziate in i prudutti è i canali. Questu hà purtatu à limitazioni di u livellu di serviziu è i costi aumentati. Tuttavia, cù u supportu di IBM Consulting, Parle hà riduciutu cù successu i costi di l'approvvigionamentu, rinfurzà a precisione di previsione di vendita, è hà diminuitu u costu di serve.

Sanjay Joshi, CIO di Parle Products, hà spressu u so ottimisimu annantu à a cullaburazione, dicendu: "Cù IBM Consulting, simu pronti à sbloccare nuove strade di crescita è restà in prima linea di l'evoluzione di l'industria". A cullaburazione cù IBM hà aiutatu Parle à simplificà numerose funzioni, cumprese a trasfurmazioni di l'approvvigionamentu, l'evoluzione di a supply chain è a trasfurmazioni HR.

Kamal Singhani, Country Managing Partner di IBM Consulting in India è in l'Asia Meridionale, hà evidenziatu l'impurtanza di sfruttà e tecnulugia di nuvola è AI in u panorama cummerciale cumpetitivu d'oghje. Hà enfatizatu chì queste tecnulugii trasformative sò essenziali per risponde à e dumande di i clienti è migliurà l'operazioni cummerciale in generale.

Sfruttendu e capacità di nuvola è IA di IBM, Parle Products hà sappiutu guidà a trasfurmazioni digitale è ottene l'eccellenza operativa. Cù sta cullaburazione, Parle hà u scopu di rinfurzà a so prisenza di u mercatu è di creà novi opportunità di crescita.

Fonti:

- IBM

– Parle Products

Definizione:

- Nuvola: L'informatica in nuvola si riferisce à a consegna di servizii di l'informatica, cumprese l'almacenamiento, i servitori, basa di dati, software è analisi in Internet.

- Intelligenza Artificiale (AI): AI hè un ramu di l'informatica chì hà u scopu di sviluppà macchine capaci di realizà e attività chì normalmente necessitanu intelligenza umana, cum'è a ricunniscenza di a parolla, a decisione è a risoluzione di prublemi.

Nota: Questu articulu hè statu scrittu basatu annantu à l'infurmazioni da l'articulu fonte è l'infurmazioni supplementari furnite da l'assistente. Nisun URL diretti sò stati inclusi, è qualsiasi citazioni da l'articulu originale sò state parafrase.