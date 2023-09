Panasonic presenta Lumix G9 II: un cambiante di ghjocu per e fotocamere Micro Four Thirds

Panasonic hà annunziatu recentemente a liberazione di a Lumix G9 II, una camera Micro Four Thirds chì introduce un autofocus hibridu di rilevazione di fasi, facendu un aghjurnamentu significativu da u so predecessore, u G9. Cù un novu sensore di 25.2 megapixel (MP) è funzioni impressiunanti cum'è 60 fps burst speeds, 5.7K è 4K 60p video ProRes, USB-C SSD recording, è 8 stops di stabilizazione ottica di l'imagine, u Lumix G9 II hè pronta à diventà. A prima camera Micro Four Thirds di Panasonic per una larga gamma di utilizatori, cumpresi i fotografi di a fauna salvatica è i creatori di cuntenutu.

A funzione standout di u Lumix G9 II hè u so sensore ISO nativu nativu 25.2-megapixel. Incorporandu l'autofocus ibridu di rilevazione di fasi cù 779 punti è u seguimentu di u sughjettu AI di Panasonic, sta camera offre capacità di tracciamentu più veloci è precise, in particulare in cundizioni di illuminazione difficili. Pò detectà è traccia micca solu facce è ochji, ma ancu corpi umani, ochji animali, vitture è motociclette.

U Lumix G9 II prumette una velocità di burst senza blackout di 60 fps cù autofocus continuu è l'otturatore elettronicu, o 10 fps in modu meccanicu. Inoltre, u so buffer permette di catturà circa 160 imaghjini RAW + JPG prima chì a velocità di ripresa sia affettata. Per i fotògrafi chì anu bisognu di catturà i mumenti decisivi, a camera offre una funzione di scatto pre-burst cù paràmetri variabili, assicurendu chì nisun momentu hè mancatu.

Basendu nantu à u successu di u GH6, Panasonic hà incorporatu a funzione "Dynamic Range Boost" in u G9 II. Stu modu di foto HDR combina l'imaghjini ISO bassu è elevatu, risultatu in una foto composta cù pocu rumore è alta saturazione. A camera vanta ancu u modu di alta risoluzione di Panasonic, chì combina parechje immagini per creà una foto JPEG 100MP cù dettagli eccezziunali.

Cù stabilizazione ottica d'imaghjini (OIS) avanzata à 8 stop è supportu per a ripresa in diverse cundizioni, u Lumix G9 II furnisce una stabilità è una correzione senza pari. Dispone di un disignu resistente à l'intemperie, un joystick di 8 direzzione, è un display LCD cumplettamente articulatu, facendu adattatu per vloggers è self-shooters. Inoltre, a camera offre porti di microfonu / cuffie, un portu HDMI full-size, è cumpatibilità opzionale di presa di càmera.

Panasonic ùn hà micca trascuratu e capacità video di u Lumix G9 II. L'inclusione di l'autofocus ibridu di rilevazione di fasi aumenta significativamente a so prestazione video. A camera pò sparà video 4:2:0 10-bit 17:9 5.7K à 60 fps è video 10-bit 4K à 120p. Supporta diversi furmati di video, cumpresu MP4 è Apple ProRes, è permette di sparà V-Log / V-Gamut cù 13+ stops di gamma dinamica.

U Lumix G9 II serà dispunibule in i Stati Uniti à principiu di nuvembre à un prezzu di $ 1,900, pusizionindulu cum'è a più putente fotocamera senza specchiu Micro Four Thirds di Panasonic sia per a fotografia sia per a videografia. À fiancu à a camera, Panasonic hà annunziatu a lente Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS, ideale per a fotografia di fauna è macro, è a lente Leica DG 35-100mm f/2.8. Queste aghjunte aumentanu ancu e capacità di u Lumix G9 II.

In cunclusione, u Lumix G9 II introduce caratteristiche rivoluzionarie à u mercatu di càmera Micro Four Thirds. Da u so sensore ISO nativu duale è capacità avanzate di autofocus à a so eccezziunale stabilizazione di l'imaghjini è a prestazione video robusta, sta camera rapprisenta l'impegnu di Panasonic à risponde à i bisogni di i fotografi è i videografi prufessiunali.

Definizione:

1. Micro Four Thirds: Un sistema di camera mirrorless cù una dimensione di sensori di circa 18 x 13.5 mm, sviluppatu da Olympus è Panasonic.

2. Autofocus: Una funzione di càmera chì aghjusta automaticamente l'enfasi di a lente per assicurà l'imaghjini nitidi è chjaru.

3. Autofocus di rilevazione di fasi (PDAF): Un tipu d'autofocus chì usa sensori di rilevazione di fasi per determinà rapidamente a pusizione curretta di u focu.

4. 25.2-megapixel sensor/dual native ISO sensor: U sensoru di l'imaghjini in a camera chì cattura una risoluzione di 25.2-megapixel è hà capacità ISO nativu duale, chì permettenu un rendimentu di luce bassu rinfurzatu senza rumore significativu.

5. Velocità di burst: A capacità rapida di sparghje cuntinuu di una camera, misurata in frames per seconda.

6. ProRes: Un codec video sviluppatu da Apple chì offre cumpressione video d'alta qualità.

7. Stabilizazione ottica di l'imaghjini (OIS): Una funzione chì cumpensà a vibrazione di a camera, chì risulta in imagine più nitide.

8. Joystick di 8 direzzione: Un input di cuntrollu nantu à a camera chì permette una navigazione faciule è selezzione di paràmetri.

9. V-Log/V-Gamut: Un prufilu di shooting logaritmicu è una gamma di culori chì furnisce una gamma dinamica più larga è un spaziu di culore per u video shooting.

10. LUTs: Tavule di ricerca chì aghjustanu a classificazione di u culore è l'apparenza di filmati video.

11. HDMI: Interfaccia Multimedia d'Alta Definizione, una interfaccia audio / video digitale utilizata per cunnetta i dispositi cum'è càmera à display o registratori esterni.

12. Fan è cuncepimentu di rinfrescamentu dedicatu: Un sistema di rinfrescante, generalmente in forma di fan, implementatu in camere per impediscenu u surriscaldamentu durante i video recordings estesi.

13. SSD: Solid-State Drive, un dispositivu di almacenamiento chì usa memoria flash per almacenà dati.

Fonti:

- Comunicatu di stampa Panasonic Lumix G9 II