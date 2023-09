Panasonic annuncia Lumix G9 II cù Autofocus aghjurnatu è Funzioni Avanzate

Oghje, Panasonic hà svelatu l'attesissima Lumix G9 II, un successore di a so camera flagship G9 Micro Four Thirds (MFT). U G9 II hè pensatu per i creatori ibridi chì dà priorità à a fotografia è u video. A funzione standout di sta camera hè u so sistema autofocus aghjurnatu, chì hè statu introduttu prima in a Panasonic Lumix S5 II.

U novu sistema di autofocus offre un focus più veloce è più precisu cù un sistema di rilevazione di fasi 779 aumentatu. Include ancu ricunniscenza di sughjetti avanzati è algoritmi di seguimentu, chì permettenu un seguimentu efficace di l'omu, l'animali (cumpresi l'ochji), e vitture è e motociclette. Mentre chì a gamma di sughjetti ricunnisciuti ùn pò micca esse larga cum'è altre marche, copre i settori chjave chì a maiò parte di i fotògrafi fucalizza.

Dentru u G9 II, ci hè un Sensor MFT Live MOS 25.2MP di novu cuncepitu cù un novu mutore di trasfurmazioni. A camera utilizeghja un modu di shift di pixel d'alta risoluzione, chì permette a ripresa manuale per pruduce immagini 100MP. A valutazione ISO varieghja da 100 à 25,600.

A velocità di burst di u G9 II hè un impressionante 60fps cù autofocus continuu, chì pò esse aumentatu à 75fps senza autofocus usendu l'otturatore elettronicu. Cù l'otturatore meccanicu, a camera offre una velocità di burst ligeramente più lenta di 14 fps (AF-S) o 10 fps (AF-C). Inoltre, ci hè un modu pre-burst chì pò esse stabilitu per catturà l'azzione 1.5, 1, o 0.5 seconde prima di appughjà u persiana cumplettamente, assicurendu chì ùn si mancanu mumenti cruciali.

U Lumix G9 II hè cumpatibile cù una larga gamma di lenti Micro Four Thirds di Panasonic, Olympus, Leica è altre marche, chì furnisce i fotografi cun un vastu arsenale per ogni situazione di ripresa. Panasonic hà ancu migliuratu u so sistema di stabilizazione di l'imaghjini cù finu à 8 tappe di stabilizazione in-body (BIS) è Active IS avanzatu per una stabilizazione supplementaria durante u muvimentu.

In termini di capacità video, u G9 II offre risoluzioni video 5.7K 60p, 4K 120p o FullHD 240p max. Pò arregistrà cù u sensoru cumpletu in 4:2:0 10-bit, chì furnisce finu à 13 stops di gamma dinamica quandu si spara in V-Log. A camera supporta a registrazione in Apple ProRes è permette à l'utilizatori di creà è installà e so propiu LUT in tempu reale o sceglie trà 19 LUT pre-fatti.

U disignu di u corpu di u G9 II hè statu raffinatu cumparatu cù u so predecessore, cun un top più flat chì ricorda u Lumix S5 II. A schermu superiore hè stata rimpiazzata cù un dial di funzione separatu, è u layout generale resta familiar à i tiratori Panasonic esistenti. A camera vanta un schermu articulatu di 3 inch 1,080k-dot è un visor elettronicu 3,680k-dot.

U Lumix G9 II serà dispunibule à a fini di nuvembre cù un prezzu di partenza di $ 1,899 / £ 1,699 per u corpu solu. In u Regnu Unitu, serà vendutu in dui kit: unu cù l'obiettivo Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS per £ 1,899, è un altru cù u Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. lenti per £ 2,249.

In generale, a Panasonic Lumix G9 II hè una camera impressiunanti cù autofocus avanzatu, stabilizazione di l'imagine è funzioni video. Offre una sperienza di ripresa versatile per i creatori ibridi chì esigenu foto è video di alta qualità.

