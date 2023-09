Panasonic G9 II: Un aghjurnamentu rivoluzionariu per i fotografi in 2023

U Panasonic G9 II hè u successore assai anticipatu di a camera G9 originale, è ùn decepisce micca. Mentre pò esse sfarente da u so predecessore, u G9 II prova di esse cum'è rivoluzionariu in quantu à e so caratteristiche è capacità.

Una mellura notevuli hè u disignu di u corpu di a camera. U G9 II s'assumiglia assai à u S5 II, chì hè un cambiamentu accoltu. I dialetti è i buttoni sò posizionati per un accessu faciule, è l'aghjunzione di un buttone extra persunalizabile vicinu à a montura di lenti aumenta a versatilità di a camera.

Tuttavia, un inconveniente hè u downgrade in u visor elettronicu (EVF) da u G9 originale. U G9 II presenta un EVF di 3.69 milioni di punti cù un fattore di ingrandimentu ridottu. Ancu s'ellu hè sempre efficace è adattatu per una camera muderna, hè corta in paragunà à u so predecessore.

Sottu u cappucciu, u G9 II vanta cambiamenti significativi, cù trè migliure chjave chì valenu a pena evidenziate. A camera incorpora avà l'ultimu sistema di autofocus ibridu basatu in rilevazione di fasi di Panasonic, chì offre una rilevazione precisa di u sughjettu per i sughjetti animali è umani. Stu sistema di autofocus hè affidabile è snappy, assicurendu un focusu precisu in diverse situazioni di ripresa.

Inoltre, a stabilizazione di l'imaghjini in u corpu (IBIS) hè stata rinfurzata, furnisce finu à ottu tappe di stabilizazione. Questa funzione permette à i fotògrafi di catturà immagini più nitide, in particulare in cundizioni di poca luce o quandu utilizanu teleobiettivi. A stabilità di u G9 II hè à parità cù l'altri camere principali in a so classe.

Inoltre, a camera hè dotata di un sensoru di 25 megapixel, simile à quellu chì si trova in u GH6. Ancu se u sensoru GH6 hà qualchì problema cù u rumore è a perdita di dettagliu à ISO più bassi, u G9 II mostra miglioramenti promettenti in a qualità di l'imaghjini, in particulare à ISO da a basa à 800.

Malgradu esse cuncepitu cù i fotògrafi in mente, u G9 II offre sempre una gamma impressiunanti di modi di registrazione video. Mentri pò manca CF Express cum'è una opzione media, a cumpressione H.265 arregistrata à i slots di carta SD gemelli hè più cà abbastanza per i bisogni di a maiò parte di l'utilizatori.

In generale, a Panasonic G9 II hè una camera rivoluzionaria chì risponde à i bisogni di i fotografi. Cù u so autofocus perfezionatu, a stabilizazione mejorata è u sensoru avanzatu, u G9 II stabilisce un novu standard per e fotocamere Micro Four Thirds in 2023.

