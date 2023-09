Overwatch 2 presenta a maestria di l'eroi: un novu modu per un ghjucatore

In u shooter di l'eroi assai populari, Overwatch 2, i ghjucatori anu avà l'uppurtunità di pruvà e so cumpetenze in u novu modu di ghjocu unicu Hero Mastery. Stu modu eccitante, chì hè statu lanciatu ghjovi cum'è una parte di un aghjurnamentu gratuitu, offre à i ghjucatori un cursu d'azzione pienu di bots di furmazione, ostaculi è salti. Sviluppatu da Blizzard, Hero Mastery sfida i ghjucatori à correre finu à a linea d'arrivu mentre cumbatte i bot di furmazione è raccoglie emblemi, tuttu in u tempu più veloce pussibule.

U Modu di Maestria Eroe presenta trè caratteri à u lanciu: Mercy, Reinhardt è Tracer. Questi eroi anu ognunu trè corsi specifichi di caratteru di difficultà crescente. Mentre i ghjucatori avanzanu in u modu, si scontruranu cù diversi bots di furmazione sfide cum'è Tank Bots cù alti HP è barriere, Rocket Bots chì causanu danni di burst, è Sniper Bots chì attaccanu da una larga distanza. Certi scenarii anu ancu bisognu di i ghjucatori à scorta bots di furmazione amichevuli. In più di scunfighja è evità i bots, i ghjucatori devenu cullà emblemi per rinfurzà i so punteggi.

Mentre a lista completa di 38 caratteri ghjucabili ùn hè micca dispunibule in Hero Mastery à u lanciamentu, i ghjucatori ponu aspettà chì Blizzard introduca più eroi è corsi in e stagioni future. A stagione 6, chì dura finu à a mità d'uttrovi, serà a prima opportunità per i ghjucatori di sperimentà novi aghjunte à u modu.

Per aghjunghje à l'eccitazione, u modu Hero Mastery lancia cun un avvenimentu di tempu limitatu chì dura finu à u 25 di settembre. Cumpiendu una serie di sfide, i ghjucatori guadagnanu ricumpensa cum'è charms d'arme, souvenirs, sprays è tituli. Inoltre, i ghjucatori ponu cumpete in classifiche chì traccianu i primi 500 ghjucatori in ogni regione.

U modu Hero Mastery hè dispunibule nantu à tutte e piattaforme supportate da Overwatch 2, cumprese Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One è Xbox Series X.

In generale, l'intruduzione di u modu Hero Mastery in Overwatch 2 furnisce i ghjucatori cù una sperienza in un solu ghjucatore eccitante è sfida. Li permette di pruvà e so cumpetenze, di corsa contr'à u clock, è di cumpete per punteggi elevati mentre naviganu attraversu una serie di ostaculi è formidabili bots di furmazione. Cù a prumessa di aggiunte future è un avvenimentu di tempu limitatu, i fan di Overwatch 2 anu ancu più motivi per tuffà in stu novu modu eccitante.

Definizione:

- Maestria di l'eroe: Un modu per un ghjucatore in Overwatch 2 induve i ghjucatori testanu e so cumpetenze, correnu contru à u clock, è recullanu emblemi mentre cumbattenu i bots di furmazione.

- Training Bots: Caratteri cuntrullati da l'intelligenza artificiale in Overwatch 2 utilizati per a pratica è a furmazione.

- Emblemi: Oggetti da cullezzione in modu Hero Mastery chì aiutanu à aumentà i punteggi.

Fonti: Blizzard.