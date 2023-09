L'incongruenze di l'età è l'anniversari di l'eroi di Overwatch 2

Overwatch 2, a sequenza assai attesa di u famosu ghjocu di sparatu in prima persona, hà publicatu recentemente date di nascita canoniche è età per ognunu di i so 38 eroi nantu à u so situ ufficiale. Mentre chì alcune di queste età anu sensu, ci sò parechje inconsistenzi chì anu lasciatu i fanni chì si grattanu a testa è interruganu a cronologia è a tradizione di u ghjocu.

Unu di l'esempii più evidenti di sta incongruenza hè cù u novu eroe di supportu, Kiriko. In a storia di u ghjocu, hè dichjaratu chì Kiriko hà crisciutu cù Genji è Hanzo è s'hè furmatu à fiancu à elli in i modi di a spada. In ogni casu, secondu a so età ufficiale, Genji è Hanzo anu 37 è 40 rispettivamente, mentre chì Kiriko hè solu 21. Questa differenza di età ùn hè micca allinata cù l'arti è a storia chì sapemu.

I fans anu ancu signalatu altre stranezze è inconsistenze. Per esempiu, Sojourn hè avà listatu cum'è 47 anni, ma a so surella Valentine avissi avutu da dà nascita à a nipote di Sojourn à l'età di 14, chì pare assai improbabile. Inoltre, a distanza d'età trà Pharah è Mercy, chì sò avà revelati per esse un accoppiamentu canonicu, ùn pare micca currisponde à l'arti in a storia d'origine di Ana.

In generale, mentre chì a storia di Overwatch hà subitu parechji cambiamenti è scossa annantu à l'anni, pare chì l'enfasi hè stata più nantu à a creazione di un mondu vibrante è di una narrativa cà di assicurà una cronologia coherente. Mentre chì questi inconsistenzi ponu esse frustranti per alcuni fan, hè impurtante ricurdà chì a storia di Overwatch hè in ultimamente nantu à e vibrazioni è l'esperienze di i so caratteri piuttostu cà i specifichi di e so età.

Fonte: Nimu