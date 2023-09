U squadra di Overwatch 2 cunfirma i cambiamenti à u ghjocu cumpetitivu, ma micca tutti i migliuramentu prestu

U squadra di Overwatch 2 hà ricunnisciutu chì ci sò certi prublemi cù u statu attuale di u ghjocu cumpetitivu in u ghjocu, è stanu travagliendu per fà e migliorie necessarie. Una preoccupazione maiò chì hè stata suscitata hè a mancanza di trasparenza in quantu i ranchi sò calculati. I ghjucatori anu spressu insatisfazione cù u novu sistema, nutendu chì ùn hè micca gratificante è pò purtà à deranking ancu dopu avè vintu partiti.

U direttore di u ghjocu Overwatch, Aaron Keller, hà indirizzatu queste preoccupazioni è cunfirmatu chì i cambiamenti sò in corso. Un prublema chì hà evidenziatu hè l'usu di a decadenza MMR, chì pò causà à i ghjucatori à derank s'ellu ùn anu micca ghjucatu un certu rolu spessu. A squadra pensa à esse più trasparenti nantu à cumu a decadenza affetta i ranchi è farà cambiamenti per affruntà sta preoccupazione.

Keller hà ancu mintuatu a pussibilità di rinvià a misurazione di qualificazione di cumpetenze da u ghjocu originale Overwatch, ma ùn hè ancu sicuru se questu succederà. A squadra esplora diverse opzioni è apprezza i feedback da a cumunità.

In quantu à a cronologia di sti cambiamenti, alcuni aghjustamenti seranu fatti in u cortu termini, cum'è e migliure in a manera in chì a decadenza MMR hè trattata. Tuttavia, cambiamenti più grande seranu implementati à principiu di l'annu prossimu. A squadra hà per scopu di rende u sistema di classificazione più trasparente, furnisce rapporti più frequenti, rilassate e restrizioni à u raggruppamentu à livelli di cumpetenza elevata, è introduce novi premii competitivi.

Mentre queste aghjurnamenti ponu piglià un pocu di tempu, a squadra di Overwatch 2 hè impegnata à creà una sperienza competitiva più satisfacente è gratificante per i ghjucatori.