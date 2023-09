Oscar Health nomina novi esecutivi per guidà a crescita è a strategia

A cumpagnia di assicurazione sanitaria di New York Oscar Health hà annunziatu dui appuntamenti esecutivi chjave per rinfurzà a so squadra di dirigenza. Kerry Sain hè statu numinatu cum'è u vicepresidentu esecutivu di + Oscar, mentre chì Steven Kelmar assume u rolu di u vicepresidentu esecutivu è u capu di staffu à u CEO.

Oscar Health hà lanciatu + Oscar in 2021, una piattaforma chì offre à i piani di salute regiunale è sponsorizzati da i fornitori i stessi servizii è capacità tecnologiche cum'è i piani di salute più grande. In u so rolu precedente cum'è Chief Commercial Growth Officer per Aetna, Sain hà supervisatu l'attività medica di i mercati cummerciale. In u so novu rolu à + Oscar, Sain serà rispunsevuli di a strategia di u mercatu di a cumpagnia.

Kelmar, chì prima hà avutu ruoli di dirigenza in Aetna è CVS Health, porta una ricchezza di sperienza à Oscar Health. Cum'è Chief of Staff and Executive Vice President in Aetna, hà guidatu l'uffiziu di u presidente è CEO, mentre chì serve ancu in diversi roli strategichi è di implementazione. À Oscar Health, Kelmar ghjucà un rolu chjave in guidà a strategia corporativa di a cumpagnia è i prucessi di gestione esecutiva.

Mark Bertolini, CEO di Oscar Health, hà spressu a so fiducia in a dirigenza di Kelmar, dicendu: "Steve porta una storia incredibile in l'accelerazione di creazione di valore è di rendimentu di l'impresa". Hà aghjustatu chì l'esperienza di Kelmar è l'allineamentu cù a missione di a cumpagnia seranu strumentali per guidà a crescita è ottene obiettivi strategichi chjave.

In più di Oscar Health, altre cumpagnie di salute anu fattu appuntamenti esecutivi notevuli. Shannon Werb hè statu numinatu CEO di Array Behavioral Care, una piattaforma virtuale di psichiatria è terapia. U duttore Sara Gotheridge assume u rolu di Chief Medical Officer, mentri Ben Schlang servirà cum'è Chief Financial Officer. Questi dirigenti portanu i so sfondi estensivi in ​​l'assistenza sanitaria à Array Behavioral Care, assicurendu a prestazione di servizii clinichi di alta qualità è una gestione finanziaria efficace.

Intantu, Elucid, una sucietà di tecnulugia medica basata in Boston specializata in software di analisi d'imaghjini AI per malatie cardiovascular, hà assuciatu Windi Hary cum'è Vicepresidente Senior di Affari Regulatori è Gestione di Qualità. L'expertise di Hary in u cuncepimentu regulatori è i schedari, è ancu a gestione di a qualità in e ghjuridizione internaziunali, seranu attivi preziosi per avanzà a missione di Elucid per cumbatte a malatia cardiovascular.

Questi appuntamenti esecutivi riflettenu l'impegnu di l'urganisazioni sanitarie à rinfurzà e so squadre di dirigenza è à guidà a crescita attraversu iniziative strategiche.

